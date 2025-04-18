Υεμένη: Ο απολογισμός των αμερικανικών πληγμάτων ανήλθε σε τουλάχιστον 74 νεκρούς, σύμφωνα με τους Χούθι

Ο απολογισμός των αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ενός πετρελαϊκού λιμανιού στη δυτική Υεμένη ανήλθε σε τουλάχιστον 74 νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρες Χούθι, τους οποίος στηρίζει το Ιράν.

«Ο απολογισμός της επίθεσης του αμερικανικού εχθρού εναντίον εγκαταστάσεων στη Ρας Ίσα ανήλθε σε 74 μάρτυρες και 171 τραυματίες», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Υγείας της διοίκησης των Χούθι, Άνεες Αλασμπαχί, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως πραγματοποίησε βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα την «καταστροφή» του λιμανιού Ρας Ίσα, στην επαρχία Χοντάιντα (δυτικά), η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Το Al-Massirah πρόβαλε σήμερα νυχτερινά πλάνα όπου διακρίνονται πτώματα να κείτονται στο έδαφος, όπως και διασώστες να μεταφέρουν τραυματίες σε φορεία.

Εικόνες που μεταδόθηκαν νωρίτερα και παρουσιάστηκαν ως τα «πρώτα πλάνα της αμερικανικής επίθεσης» εναντίον του πετρελαϊκού λιμανιού έδειχναν μία μπάλα φωτιάς και πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Το Ιράν, που στηρίζει τους Χούθι, καταδίκασε σήμερα αυτά τα «βάρβαρα» πλήγματα καταγγέλλοντας «ένα παράδειγμα εγκλήματος (…) και μια κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών».

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς κατήγγειλε επίσης μία «κατάφωρη επίθεση» και ένα «αποδεδειγμένο έγκλημα πολέμου».

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή (Centcom) εξήγησε χθες ότι «στόχος αυτών των πληγμάτων ήταν να πληγούν οι οικονομικές πηγές της εξουσίας των Χούθι».

Διαδηλώσεις, που οργανώνουν οι Χούθι, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα σε πόλεις της χώρας κατά των αμερικανικών πληγμάτων και ως ένδειξη συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

