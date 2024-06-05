Αυτές τις ευρωεκλογές ποιος θα τις πάρει;

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ευρωεκλογές 2024. Τετάρτη 5 Ιουνίου. Μία ημέρα πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας με τους ψηφοφόρους, κατά τους αναλυτές, όταν (και εφόσον) προσέλθουν στις κάλπες για να ψηφίσουν να μην σκεφτούν, καθόλου, την Ευρώπη.

Η φετινή ευρω-αναμέτρηση διεξάγεται εν μέσω δύο πολέμων, στην Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας, ενόσω λαϊκισμός και άκρα δεξιά ετοιμάζονται να θερίσουν θύελλες ταρακουνώντας την ευρω-κάλπη.

Οικονομία, κόστος ζωής και πληθωρισμός, μεταναστευτικό και ασφάλεια, η Ρωσία ως απειλή και η ευρωπαϊκή άμυνα, τα προβλήματα των αγροτών και η πράσινη μετάβαση είναι μονάχα μερικά από τα θέματα που θα κρίνουν την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών.

Ωστόσο, σε κάθε χώρα κάθε ζήτημα έχει διαφορετική βαρύτητα, δυναμική και αξία και κάθε ψηφοφόρος θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ανοίγοντας τη σκέψη του ως εκεί που φτάνουν τα σύνορα της χώρας του. Εάν δε εντός αυτών οι ακραίες δυνάμεις παίρνουν δημοσκοπικά κεφάλι τότε δεν είναι απίθανο αυτό να μεταφραστεί και στην ευρω-κάλπη και το τιμόνι της Ένωσης των «27» να στρίψει απότομα ακροδεξιά.

Στην Ιταλία, το κόμμα της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, «Αδέλφια της Ιταλίας» εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 27% της ψήφου τερματίζοντας πρώτο.

Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν αποτελεί έκπληξη αφού η Τζόρτζια Μελόνι εξελέγη πρωθυπουργός το 2022. Έκπληξη όμως αποτελεί το γεγονός ότι πριν από πέντε χρόνια οι Βρυξέλλες δεν της έδιναν καμία σημασία και σήμερα ετοιμάζονται να της στρώσουν κόκκινο χαλί. Και αυτό γιατί από μπαμπούλας της ευρωπαϊκής ενότητας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξελίσσεται στον ρυθμιστή της επόμενης ημέρας της Ένωσης των «27» με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και την Μαρίν Λεπέν να τείνουν χείρα συνεργασίας (για διαφορετικούς λόγους η καθεμία) και την Μελόνι που έφερε με την εκλογή της τα πάνω - κάτω στην Ιταλία να αποκτά την ευκαιρία να κάνει το ίδιο και στην Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία, η άκρα δεξιά υπό τον μόλις 28 ετών Ζορντάν Μπαρντελά ετοιμάζεται να πανηγυρίσει τη νίκη της με άγνωστο «χ» να παραμένει, προς το παρόν, το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή. Μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη γαλλική ακροδεξιά με αβάντα της τάξης του 33% και το κόμμα του Μακρόν πίσω έως και 15 ποσοστιαίες μονάδες.

Από την άλλη, το αυστριακό ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας συγκεντρώνει, κατά τους δημοσκόπους, 27% και αναμένεται να κόψει πρώτο το νήμα, ενώ το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα και οι Σοσιαλδημοκράτες ακολουθούν ισοψηφώντας στο 22%. Σε αντίθεση με τη Γαλλία όμως που η επόμενη εκλογική αναμέτρηση για την προεδρία είναι προγραμματισμένη για το 2027, η Αυστρία ετοιμάζεται το φθινόπωρο για εθνικές εκλογές και οι ευρωκάλπες θα αποτελέσουν δημοψήφισμα για την επόμενη ημέρα στη χώρα.

Σε ό,τι αφορά στο Βέλγιο όμως η ώρα των ομοσπονδιακών εκλογών είναι αυτή την Κυριακή, ταυτόχρονα με τις περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές. Στη χώρα καραδοκεί το ακροδεξιό Vlaams Belang με πάγια στόχευση μία «ανεξάρτητη Φλάνδρα» και όλες τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως θα είναι ο νικητής της Κυριακής.

Στη Γερμανία, το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διεκδικεί τη δεύτερη θέση απειλώντας το SPD του Γερμανού καγκελάριου, Όλαφ Σολτς με τις δημοσκοπήσεις στη χώρα να οδηγεί η συντηρητική συμμαχία CDU/CSU.

Κέρδη αναμένεται να καταγράψει και το ακροδεξιό VOX στην Ισπανία που ευνοήθηκε από το αμφιλεγόμενο μέτρο της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ για την αμνηστία σε Καταλανούς αυτονομιστές, ενώ δεν αποκλείεται μία έδρα να εξασφαλίσει και το νεοσυσταθέν ακροδεξιό κόμμα Se Acabo la fiesta (To πάρτι τελείωσε) του Αλβίζε Περέζ που ιδρύθηκε λίγους μήνες πριν.

Αντίστοιχα, στην Ολλανδία, που συνολικά στις Ευρωεκλογές «κατεβαίνουν» 20 κόμματα, το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας του Γκερτ Βίλντερς - και τα υπόλοιπα τρία με τα οποία θα σχηματίσει κυβέρνηση - αναμένεται να πάρουν τις μισές από τις 31 έδρες στο νέο Ευρωκοινοβούλιο.

Το τοπίο στην Ε.Ε έχει αλλάξει και η επόμενη ημέρα των Ευρωεκλογών θα ξημερώσει για τους Ευρωπαίους με λιγότερη Ευρώπη.

