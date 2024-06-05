Κολομβία: 42 χρόνια κάθειρξης σε Αμερικανό για γυναικοκτονία

Αμερικανός υπήκοος κρίθηκε ένοχος για τη γυναικοκτονία, το 2023, γνωστής κολομβιανής ντιτζέι, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε κάδο σκουπιδιών στην πρωτεύουσα Μπογοτά, και καταδικάστηκε χθες Τρίτη να εκτίσει ποινή κάθειρξης 42 ετών και πλέον.

Εισαγγελικός λειτουργός «απέδειξε κατά τη διάρκεια της δίκης ότι ο αλλοδαπός οδήγησε τη νεαρή σε διαμέρισμα στο βόρειο τμήμα της πόλης και ότι, σε παροξυσμό ζήλιας, την ξυλοκόπησε και της προκάλεσε ασφυξία», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της.

Ο Τζον Νέλσον Πούλος συνελήφθη στα τέλη του Ιανουαρίου του 2023 σε αεροδρόμιο του Παναμά, καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από τις κολομβιανές αρχές που τον καταζητούσαν για τον φόνο.

Η Βαλεντίνα Τρεσπαλάσιος, 23 ετών, ήταν σύντροφός του για κάτι λιγότερο από έναν χρόνο.

Πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που αναπαρήγαγαν κολομβιανά ΜΜΕ, εικονίζουν τον κ. Πούλος να βγαίνει από διαμέρισμα σπρώχνοντας καροτσάκι με μεγάλη βαλίτσα, στο εσωτερικό της οποίας ήταν εμφανές πως είχε τοποθετήσει το πτώμα της νεαρής, κατόπιν να τοποθετεί τη βαλίτσα στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου του.

Η υπόθεση Τρεσπαλάσιος προκάλεσε σάλο και έντονες αντιδράσεις στη χώρα των 50 εκατομμυρίων κατοίκων όπου, σύμφωνα με το Κολομβιανό Παρατηρητήριο Γυναικοκτονιών, μη κυβερνητική οργάνωση, διαπράχθηκαν 612 γυναικοκτονίες το 2022. Οι αρχές από την πλευρά τους καταμέτρησαν 100.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

