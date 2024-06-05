Λευκός Οίκος: Συνομιλίες Μπάιντεν-Ζελένσκι στη Γαλλία και την Ιταλία

Ο Τζο Μπάιντεν θα συζητήσει με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόσο στο περιθώριο των εορτασμών της επετείου της απόβασης της Νορμανδίας στη Γαλλία όσο και κατόπιν, στη σύνοδο της G7 στην Ιταλία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Λευκός Οίκος, πριν από την αναχώρηση του αμερικανού προέδρου για την Ευρώπη.

«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Νορμανδία, θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει με τον πρόεδρο Ζελένσκι για την κατάσταση στην Ουκρανία και το πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βαθαίνουμε την υποστήριξή μας» στον ουκρανικό στρατό, είπε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ο κ. Σάλιβαν συμπλήρωσε πως δεν σχεδιάζεται αποστολή αμερικανών συμβούλων στην Ουκρανία. «Δεν σχεδιάζουμε εκπαιδευτική αποστολή στην Ουκρανία», διαβεβαίωσε.

Οι ουκρανοί στρατιωτικοί «χρειάζονται συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κι εργαζόμαστε για αυτό», ενώ το Κίεβο «ζητεί επίσης συνεχή ροή όπλων, που θα τους προμηθεύσουμε», υπογράμμισε ο κ. Σάλιβαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

