Οι κοινοβουλευτικοί στην Αριζόνα αποφάσισαν χθες Τρίτη να διεξαχθεί δημοψήφισμα στην πολιτεία, με διακύβευμα αμφιλεγόμενο νόμο για τη μετανάστευση, ταυτόχρονα με τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Το σχέδιο νόμου, εμπνευσμένο από ανάλογο του Τέξας, σκοπό έχει να καταστεί η παράτυπη μετανάστευση ποινικό αδίκημα στην πολιτεία, που γειτονεύει με το Μεξικό, και να δώσει στους δικαστές της Αριζόνας το δικαίωμα να διατάσσουν την απέλαση μεταναστών.

Στις ΗΠΑ ο έλεγχος των συνόρων ανήκει στη δικαιοδοσία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, δυνάμει του Συντάγματος.

Η ψηφοφορία στην Αριζόνα διεξήχθη την ίδια ημέρα που ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο οι ΗΠΑ θα κλείσουν προσωρινά τα σύνορά τους με το Μεξικό σε παράτυπους μετανάστες που ζητούν άσυλο.

Το σχέδιο νόμου στην Αριζόνα, που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικάνους της πολιτείας, προστίθεται σε σειρά μέτρων που θίγουν το ζήτημα της μετανάστευσης εκεί, καθώς έχει γίνει εξαιρετικά αισθητή η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην πολιτεία τα τελευταία χρόνια.

Η Αριζόνα συγκαταλέγεται στις πολιτείες που πιθανόν θα κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών τον Νοέμβριο. Το 2020, ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε εκεί με διαφορά μόλις 10.000 ψήφων.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ευελπιστούν ότι, βάζοντας το ζήτημα στο ψηφοδέλτιο, θα προσελκύσουν μαζικά τους οπαδούς τους στις κάλπες ώστε να ψηφίσουν επίσης τους υποψηφίους τους, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους ελπίζουν να συσπειρώσουν τους ψηφοφόρους εναντίον του μέτρου, παρότι ο πρόεδρος Μπάιντεν προχώρησε σε μείζονα σκλήρυνση της πολιτικής του ως προς τη μετανάστευση.

Οι πολιτείες Άιοβα και Οκλαχόμα υιοθέτησαν επίσης νόμους εν μέρει εμπνευσμένους από αυτόν του Τέξας.

Στο Τέξας, η εφαρμογή του επίμαχου νόμου ανεστάλη από ομοσπονδιακό εφετείο, όμως οι υποστηρικτές του διατρανώνουν πως θα συνεχίσουν τη μάχη ως το Ανώτατο Δικαστήριο, η σύνθεση του οποίου αποτελείται κατά πλειοψηφία από συντηρητικούς δικαστικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.