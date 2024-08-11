«Τους πιάσαμε στον ύπνο»: Στόχος της επίθεσης στο Κουρσκ η αποσταθεροποίηση της Ρωσίας, λέει Ουκρανός αξιωματούχος

«Χιλιάδες» Ουκρανοί στρατιώτες συμμετέχουν στην εισβολή στη ρωσική περιοχή Κουρσκ, η οποία στοχεύει να διασκορπίσει τις δυνάμεις της Μόσχας και να «αποσταθεροποιήσει» τη Ρωσία, είπε χθες το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ουκρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος του τομέα της ασφάλειας.

«Είμαστε σε επίθεση. Ο στόχος είναι να διασκορπίσουμε τις θέσεις του εχθρού, να του επιφέρουμε μέγιστες απώλειες, να αποσταθεροποιήσουμε την κατάσταση στη Ρωσία, καθώς είναι ανίκανοι να προστατεύσουν τα ίδια τους τα σύνορα και να μεταφέρουμε τον πόλεμο στη ρωσική επικράτεια» δήλωσε ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Την Τετάρτη, ο ρωσικός στρατός έκανε γνωστό πως η Ουκρανία έστειλε 1.000 στρατιώτες της για την εισβολή της στην περιοχή του Κουρσκ, μια επιχείρηση πρωτόγνωρου εύρους, η οποία έλαβε χώρα δυόμιση χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Υπάρχουν εκεί πολλοί περισσότεροι» είπε ο Ουκρανός αξιωματούχος, εκτιμώντας πως ο αριθμός τους ανέρχεται σε «χιλιάδες».

Εδώ και ημέρες, οι ουκρανικές αρχές τήρησαν σιγήν ιχθύος σχετικά με αυτήν την επιχείρηση, που φαίνεται πως αιφνιδίασε το Κρεμλίνο και επέτρεψε στους Ουκρανούς να διεισδύσουν, σύμφωνα με αναλυτές, σε βάθος τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων στη ρωσική επικράτεια.

Για πρώτη φορά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχθηκε αυτήν την επιχείρηση στο καθημερινό διάγγελμά του χθες το βράδυ, επιβεβαιώνοντας πως το Κίεβο επιδιώκει να «μεταφέρει τον πόλεμο» στη Ρωσία.

Μια αιφνιδιαστική επίθεση, η οποία σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε χθες το βράδυ στο AFP, αναπτέρωσε το ηθικό της κοινωνίας και των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, που έχουν εξαντληθεί από τα δυόμιση χρόνια της ρωσικής εισβολής.

«Είναι μια πολύ καλή επιχείρηση», που «έπιασε τους Ρώσους στον ύπνο» και «πράγματι ενίσχυσε το ηθικό μας, εκείνου του ουκρανικού στρατού, του Κράτους και της κοινωνίας», δήλωσε ο αξιωματούχος. Έπειτα από μήνες υποχωρήσεων στο ανατολικό μέτωπο, «αυτή η επιχείρηση έδειξε ότι μπορούμε να επιτεθούμε και να προωθηθούμε».

Όπως σημείωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος, η εισβολή στόχευε αρχικά να εκτρέψει τις ρωσικές δυνάμεις από τις ουκρανικές περιφέρειες του Χάρκοβου (βορειοανατολικά) και του Ντομπάς (ανατολικά) προκειμένου να χαλαρώσει την πίεσή τους στα στρατεύματα του Κιέβου, που είναι λιγότερα σε αριθμό και με ελλείψεις σε εξοπλισμούς.

Εντούτοις, η εισβολή δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει επηρεάσει το ανατολικό μέτωπο, παραδέχθηκε ο αξιωματούχος.

«Καταρχήν η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Η πίεσή τους στα ανατολικά συνεχίζεται, δεν έχουν αποσύρει τα στρατεύματά τους από αυτήν τη ζώνη», ακόμα κι αν «η ένταση των ρωσικών επιθέσεων στα ανατολικά έχει μειωθεί πολύ λίγο», τόνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

Αργά ή γρήγορα, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία θα «σταματήσει» τα ουκρανικά στρατεύματα στην περιοχή του Κουρσκ, όμως εάν «έπειτα από κάποιο χρόνο δεν καταφέρει να ανακτήσει αυτά τα εδάφη, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς», για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, εκτιμά ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος είπε ότι η Ρωσία προετοίμαζε μια μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον «κέντρων αποφάσεων» στην Ουκρανία για να απαντήσει σε αυτήν την επίθεση.

Εξάλλου, υποστήριξε πως οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας είχαν προειδοποιηθεί για την εισβολή.

«Δεδομένου ότι δυτικά όπλα χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή» σε αυτήν την επιχείρηση, «οι δυτικοί εταίροι μας συμμετείχαν έμμεσα στην οργάνωσή της», ανέφερε.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Τετάρτη ότι επικοινώνησε με την Ουκρανία για να γνωρίσει περισσότερα σχετικά με τους «στόχους» της εισβολής.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος διαβεβαίωσε πως η Ουκρανία σέβεται απόλυτα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κατά την εισβολή της στη Ρωσία κι ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προσαρτήσει τις ζώνες που είχε αυτή τη στιγμή καταλάβει.

«Δεν υπάρχει καμία ιδέα προσάρτησης... Ενεργούμε σεβόμενοι απόλυτα τα διεθνές δίκαιο», υπογράμμισε.

«Είναι πολύ σημαντικό η Ουκρανία να μην παραβιάζει καμία συνθήκη, σεβόμαστε αυστηρά το ανθρωπιστικό δίκαιο: Δεν εκτελούμε τους κρατούμενους, δεν βιάζουμε τις γυναίκες, δεν λεηλατούμε», επισήμανε ο αξιωματούχος του ουκρανικού τομέα ασφαλείας.

«Η Μπούτσα, το Ιρπίν, όλα αυτά δεν έχουν συμβεί και δεν θα συμβούν», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στις θηριωδίες που αποδόθηκαν στα ρωσικά στρατεύματα σε αυτές τις ουκρανικές πόλεις στις αρχές του 2022.

Στο ερώτημα αν γνωρίζει εάν η κατάληψη του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ, κοντά στα σύνορα, είναι μεταξύ των στόχων της επιχείρησης, εκείνος απάντησε: «Θα δούμε (…). Σίγουρα δεν θα προκαλέσουμε προβλήματα πυρηνικής ασφάλειας».

