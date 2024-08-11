Ιράν: Στρατιωτικά γυμνάσια από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια στο δυτικό τμήμα της χώρας, τα οποία θα συνεχιστούν έως την Τρίτη, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν.

Τα γυμνάσια, τα οποία ξεκίνησαν την Παρασκευή, συνεχίζονται στη δυτική επαρχία Κερμανσάχ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, με στόχο «να βελτιωθεί η μαχητική ετοιμότητα και επαγρύπνηση», είπε στο IRNA ένας αξιωματικός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Τα γυμνάσια λαμβάνουν χώρα ενώ το Ιράν έχει υποσχεθεί να αντεπιτεθεί στο Ισραήλ, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαΐλ Χανίγια την 31η Ιουλίου στην Τεχεράνη.

Το Ιράν και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς κατηγορούν το Ισραήλ ότι δολοφόνησε τον Χανίγια την 31η Ιουλίου. Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει ούτε αρνηθεί την ευθύνη για τη δολοφονία, η οποία αναζωπύρωσε τους φόβους ότι ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να εξαπλωθεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ, ο αναπληρωτής διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Φανταβί δήλωσε την Παρασκευή ότι οι εντολές του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σχετικά με τη σκληρή απάντηση στο Ισραήλ και την εκδίκηση για τον θάνατο του Χανίγια είναι σαφείς και θα εφαρμοστούν με τον «καλύτερο δυνατό τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

