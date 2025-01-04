Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο μεγαλύτερων κεντρώων κομμάτων στην Αυστρία για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού χωρίς το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας κατέρρευσαν, δήλωσε ο καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ το Σάββατο, μια ημέρα μετά την αποχώρηση του φιλελεύθερου κόμματος Neos από τις διαπραγματεύσεις.

«Θα παραιτηθώ από καγκελάριος και αρχηγός του (συντηρητικού) Λαϊκού Κόμματος τις επόμενες ημέρες και θα επιτρέψω μια ομαλή μετάβαση», είπε ο Νεχάμερ σε βιντεοσκοπημένη δήλωση στο X, μετά τις συνομιλίες του συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες.

Πηγή: skai.gr

