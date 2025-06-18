Οι Κούρδοι στο βόρειο Ιράκ υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων και βάσεων βαλλιστικών πυραύλων βάσεων του Ιράν, σύμφωνα με Κούρδο δημοσιογράφο που μίλησε στους Times of Israel.

«Μεταξύ πολλών Κούρδων, υπάρχει μια αίσθηση σιωπηρής έγκρισης, μερικοί θα έλεγαν ακόμη και αγαλλίασης, για το γεγονός ότι το Ισραήλ στοχεύει το Ιράν», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Το βλέπετε αυτό κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι άνθρωποι εκφράζουν ανοιχτά την ικανοποίησή τους. Αυτό το συναίσθημα έχει τις ρίζες του στη βαθιά δυσαρέσκεια προς το ιρανικό καθεστώς και τον ρόλο του στην καταστολή των κουρδικών φιλοδοξιών τόσο εντός του Ιράν όσο και στο Ιράκ μέσω των αντιπροσώπων του. Έτσι, όταν το Ιράν πλήττεται, πολλοί Κούρδοι το βλέπουν ως πλήγμα σε έναν από τους κύριους καταπιεστές τους», πρόσθεσε

Οι Κούρδοι συζητούν ακόμη και την πιθανότητα να κάνουν σύντομα διακοπές στο Ιράν.

Ωστόσο, οι Κούρδοι ηγέτες στην περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν κρατούν χαμηλό προφίλ.

«Πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, φυσικά», εξηγεί ο δημοσιογράφος. «Οι δημόσιες τοποθετήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν την Τεχεράνη, ενώ η σιωπή κρατάει ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία και αυτοσυντήρηση. Οι περισσότεροι από αυτούς πιθανότατα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αλλά επιλέγουν να μην τοποθετηθούν δημόσια. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες φήμες ότι πολλοί από τους Κούρδους ηγέτες έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα Ερμπίλ για να πάνε σε άγνωστες τοποθεσίες, επειδή φοβούνται ότι το Ιράν θα τους χτυπήσει στο πλαίσιο αντιποίνων του», τόνισε.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, πολλοί Κούρδοι, ειδικά οι νεότεροι, ελπίζουν ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ θα οδηγήσουν σε μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα καταλήξει σε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

«Πιστεύουν ότι η αποδυνάμωση ή η κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων και στο εσωτερικό του Ιράκ, μειώνοντας την επιρροή των υποστηριζόμενων από το Ιράν σιιτικών πολιτοφυλακών και ενδεχομένως βελτιώνοντας τη θέση της Περιφέρειας του Κουρδιστάν έναντι της Βαγδάτης. Υπάρχει μια μακροχρόνια δυσαρέσκεια για τον τρόπο που η ιρακινή κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει την KRG [Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν], και οι περισσότεροι Κούρδοι βλέπουν την ιρανική επιρροή ως τον κύριο μοχλό αυτής της περιθωριοποίησης».

Το Ιράν φαίνεται να ανησυχεί για την πιθανότητα οι ιρανικές κουρδικές αντιπολιτευτικές ομάδες να εκμεταλλευτούν τις μάχες για να διεισδύσουν από το ιρακινό Κουρδιστάν στο Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε στον πρόεδρο της Περιφέρειας του Κουρδιστάν, Νετσιρβάν Μπαρζανί, τη Δευτέρα τη σημασία της αποτροπής «οποιασδήποτε εκμετάλλευσης από κακοπροαίρετους και των δύο χωρών για την αποσταθεροποίηση των παραμεθόριων περιοχών», σύμφωνα με την κουρδική πλευρά.



Πηγή: skai.gr

