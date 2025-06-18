Γερμανία: Ο Μάρτιν Γιέγκερ νέος επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών (BND)

Ο έμπειρος διπλωμάτης Μάρτιν Γιέγκερ θα είναι ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), διαδεχόμενος τον Μπρούνο Καλ, ο οποίος ηγείται των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών από το 2016. Ο κ. Γιέγκερ υπηρετούσε ως τώρα ως πρέσβης της Γερμανίας στο Κίεβο και είναι παλιός γνώριμος και της Ελλάδας.

Ο 60χρονος Μάρτιν Γιέγκερ θεωρείται «άνθρωπος ειδικών αποστολών», καθώς έχει επίσης διατελέσει πρέσβης της Γερμανίας στην Καμπούλ και στη Βαγδάτη σε κρίσιμες πολιτικά περιόδους. Ως διπλωμάτης καριέρας, ήταν εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών την περίοδο 2005-2008 υπό τον Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Αμέσως μετά αποχώρησε από το υπουργείο για να εργαστεί ως επικεφαλής του τμήματος εξωτερικών σχέσεων της Daimler, από όπου επέστρεψε για να οριστεί πρέσβης στην Καμπούλ για την περίοδο 2013-14. Έως το 2016 ήταν στενός συνεργάτης του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο Οικονομικών και διετέλεσε εκπρόσωπός του κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης, με συνεχείς παρεμβάσεις - συχνά σε έντονο ύφος. Αμέσως μετά υπηρέτησε ως υφυπουργός Εσωτερικών και Ανάπτυξης στην κρατιδιακή κυβέρνηση της Βάδης-Βυρτεμβέργης, για να επιστρέψει ως πρέσβης, πρώτα στη Βαγδάτη το διάστημα 2021-23 και από το 2023 στο Κίεβο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της BND Μπρούνο Καλ θα οριστεί πρέσβης της Γερμανίας στην Αγία Έδρα, κάτι που, όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, είχε ζητήσει εδώ και καιρό ο ίδιος, ενώ ο μέχρι σήμερα Γερμανός πρέσβης στο Βατικανό Μπέρνχαρντ Κοτς θα γίνει υφυπουργός Εξωτερικών. H BND, η οποία αναφέρεται απευθείας στην καγκελαρία, έχει επικριθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, κυρίως για την αδυναμία της να προειδοποιήσει εγκαίρως σχετικά με την πρόθεση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.