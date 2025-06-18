Γάζα: Τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από τα ισραηλινά πυρά

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και 11 άνθρωποι που περίμεναν να λάβουν επισιτιστική βοήθεια, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πυρά.

Ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο AFP ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν «όταν οι αρχές κατοχής (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) άνοιξαν πυρ και έριξαν πολλές οβίδες από τις 02:30 ως τις 06:00 εναντίον χιλιάδων πολιτών που είχαν συγκεντρωθεί» στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, κυρίως στη Νουσεϊράτ, περιμένοντας να ανοίξουν τα κέντρα διανομής βοήθειας.

«Τα θύματα αναζητούσαν επισιτιστική βοήθεια και αλεύρι», πρόσθεσε και βρίσκονταν κατά μήκος του δρόμου Σαλαχουντίν.

Εξάλλου επίσης σήμερα 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις ισραηλινές επιθέσεις – στον καταυλισμό προσφύγων Μαγκάζι, στη συνοικία Ζεϊτούν στην κεντρική Γάζα και στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα-, πρόσθεσε η πολιτική προστασία, ενώ επεσήμανε ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε με έκρηξη επτά σπίτια στο βόρειο τμήμα της Γάζας, στην Μπέιτ Χάνουν.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι ερευνά τους θανάτους ανθρώπων που περίμεναν τη διανομή βοήθειας. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα πλήγματα ανακοίνωσε ότι «εργαζόμαστε για να εξαρθρώσουμε τις στρατιωτικές ικανότητες της Χαμάς» και πρόσθεσε ότι λαμβάνει «προληπτικά μέτρα για να πληγούν λιγότερο οι άμαχοι».

Στις αρχές Μαρτίου το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό στη Γάζα εμποδίζοντας την είσοδο κάθε βοήθειας. Χαλάρωσε εν μέρει τους περιορισμούς στα μέσα Μαΐου. Από τις 27 Μαΐου το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) – ένας οργανισμός που έχει τη στήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ-- άρχισε να λειτουργεί κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο ΟΗΕ αρνείται να συνεργαστεί με το GHF επικαλούμενος ανησυχίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθεί και την ουδετερότητά του.

Χθες Τρίτη το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 397 Παλαιστίνιοι που περίμεναν να παραλάβουν επισιτιστική βοήθεια έχουν σκοτωθεί από τις 27 Μαΐου, ενώ περισσότεροι από 3.000 έχουν τραυματιστεί.

Μόνο χθες η πολιτική προστασία της Γάζας ανακοίνωσε ότι 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν όταν χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν κοντά σε κέντρο βοήθειας στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Ερωτηθείς ο ισραηλινός στρατός εξήγησε ότι καμιά φορά οι στρατιώτες του ανοίγουν πυρ σε περίπτωση που άνθρωποι αγνοούν τα προειδοποιητικά πυρά και συνεχίζουν να προχωρούν, σε μια περιοχή την οποία έχει χαρακτηρίσει «εμπόλεμη ζώνη».

Οι Παλαιστίνιοι από την πλευρά τους καταγγέλλουν ότι η διανομή βοήθειας γίνεται υπό χαώδεις και επικίνδυνες συνθήκες. Παρά τα σχεδόν καθημερινά πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών, φωτογράφοι του AFP έχουν παρατηρήσει ότι οι κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούν να συγκεντρώνονται από τα ξημερώματα έξω από τα κέντρα διανομής, περιμένοντας να ανοίξουν.

«Μας ξεχνούν»

Στο μεταξύ κάποιοι κάτοικοι της Γάζας εξέφρασαν την ανησυχία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα, που διανύει τον εικοστό μήνα, θα ξεχαστεί καθώς η προσοχή της διεθνούς κοινότητας στρέφεται στη σύγκρουση Ισραήλ- Ιράν.

«Άνθρωποι σφαγιάζονται στη Γάζα μέρα και νύκτα, αλλά η προσοχή έχει στραφεί στον πόλεμο Ιράν- Ισραήλ. Υπάρχουν λίγες ειδήσεις για τη Γάζα αυτές τις ημέρες», δήλωσε ο Αντέλ, ένας κάτοικος της πόλης της Γάζας.

«Όποιος δεν πεθαίνει από τις ισραηλινές βόμβες, πεθαίνει από την πείνα. Οι άνθρωποι διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάθε ημέρα για να βρουν φαγητό και επίσης σκοτώνονται και το αίμα τους βάφει τους σάκους με το αλεύρι που πιστεύουν ότι έχουν κερδίσει», πρόσθεσε μιλώντας στο Reuters μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα παρακολουθούν στενά τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, συμμάχου εδώ και χρόνια της Χαμάς.

«Ίσως να χαιρόμαστε που βλέπουμε το Ισραήλ να υποφέρει από τις ιρανικές ρουκέτες, αλλά τελικά μία ακόμη ημέρα αυτού του πολέμου κοστίζει τη ζωή σε δεκάδες αθώους ανθρώπους», σημείωσε ο 47χρονος Σαμπάν Άμπεντ, πατέρας πέντε παιδιών από τη βόρεια Γάζα.

«Ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη λύση για τον τερματισμό του πολέμου και στη Γάζα. Μας ξεχνούν», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

