Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον αμ Άρλμπεργκ εξαιτίας χιονοστιβάδας, ενώ ένας τραυματίας κατέληξε σε νοσοκομείο.

Ένας 42χρονος Γερμανός έχασε τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας στο Νάουντερς του Τιρόλου, ενώ ένας 39χρονος Ελβετός σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα στο Κλούστερλε του Φόραρλμπεργκ ενώ έκανε σνόουμπορντ

Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των χιονοστιβάδων που προκλήθηκαν χθες Παρασκευή στην Αυστρία, καθώς ένας τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο.

Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και βρέθηκαν αργότερα νεκροί στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον αμ Άρλμπεργκ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τιρόλου. Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν, ένας κατέληξε το βράδυ σε νοσοκομείο. Οι αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τις υπηκοότητες ή τις ηλικίες των θυμάτων.

Στο Κλούστερλε του κρατιδίου Φόραρλμπεργκ, ένας 39χρονος Ελβετός βρήκε τον θάνατο ενώ έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν 47χρονο Γερμανό. Παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα σε απόσταση 250 μέτρων και θάφτηκε στο χιόνι. Ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.

Νωρίτερα, ένας 42χρονος Γερμανός είχε χάσει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας στο Νάουντερς του Τιρόλου. Ο 42χρονος έκανε σκι εκτός πίστας μαζί με τον 16χρονο γιο του, ο οποίος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Αυστρία πλήττεται από σφοδρές χιονοπτώσεις που προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μεταφορές, καθώς έκλεισαν τμήματα αυτοκινητοδρόμων και διακόπηκαν προσωρινά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Βιέννης.

