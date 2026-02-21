Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm — U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 40 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 147 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

«Προτεραιότητα η προστασία της πατρίδας»

Νωρίτερα, η SOUTHCOM σε ανάρτησή της ανέφερε:

«Δέσμευση για περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα: Οι επίλεκτοι μαχητές της Κοινής Ομάδας Δράσης Southern Spear, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Iwo Jima Amphibious Ready, συνεχίζουν να επιχειρούν στην Καραϊβική για την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής Άμυνας, διασπώντας τα εγκληματικά δίκτυα, καταπολεμώντας τη ναρκο-τρομοκρατία και αποτρέποντας κακόβουλους παράγοντες. Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM υποστηρίζουν τη SouthernSpear. Οι επιχειρήσεις διευθύνονται από το Τμήμα Πολέμου».

«Προτεραιότητα η προστασία της πατρίδας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Commitment to regional security and stability:

The elite warfighters of Joint Task Force Southern Spear, including the Iwo Jima Amphibious Ready group, continue to operate in the Caribbean to advance the National Defense Strategy by disrupting criminal networks, combating… pic.twitter.com/HLhE6A4p7Y — U.S. Southern Command (@Southcom) February 20, 2026

