Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν «ναρκόπλοιο» στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες - Δείτε βίντεο

Το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν», αναφέρει η SOUTHCOM σε ανάρτησή της

Ναρκόπλοιο

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Παρασκευή αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τρεις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 40 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 147 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

«Προτεραιότητα η προστασία της πατρίδας»

Νωρίτερα, η SOUTHCOM σε ανάρτησή της ανέφερε:

«Δέσμευση για περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα: Οι επίλεκτοι μαχητές της Κοινής Ομάδας Δράσης Southern Spear, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας Iwo Jima Amphibious Ready, συνεχίζουν να επιχειρούν στην Καραϊβική για την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής Άμυνας, διασπώντας τα εγκληματικά δίκτυα, καταπολεμώντας τη ναρκο-τρομοκρατία και αποτρέποντας κακόβουλους παράγοντες. Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM υποστηρίζουν τη SouthernSpear. Οι επιχειρήσεις διευθύνονται από το Τμήμα Πολέμου».

«Προτεραιότητα η προστασία της πατρίδας», καταλήγει η ανακοίνωση.

