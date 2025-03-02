Αυστρία: Μέλη Neos ψήφισαν υπέρ κυβέρνησης από Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλδημοκράτες

Τα μέλη του αυστριακού μικρού φιλελεύθερου κόμματος Neos ψήφισαν σήμερα υπέρ μιας συμφωνίας κυβέρνησης συνασπισμού με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (OVP) και τους Σοσιαλδημοκράτες (SPO), ανοίγοντας το δρόμο για την ανάληψη καθηκόντων από μία κυβέρνηση με τη συμμετοχή των τριών κομμάτων.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας από την υβριδική κομματική διάσκεψη δείχνουν ότι περίπου 2.000 μέλη του κόμματος Neos τάχθηκαν υπέρ του σχηματισμού της κυβέρνησης σε ποσοστό 94,13%.

Το θετικό αποτέλεσμα ξεπέρασε την προϋπόθεση των 2/3 επί των θετικών ψήφων που απαιτούνταν ώστε το Neos να λάβει μέρος στον προγραμματισμένο σχηματισμό της κυβέρνησης συνασπισμού, εντός της οποίας, θα αναλάβει τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

