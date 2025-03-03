Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ εξέφρασε σήμερα «τη βαθιά του ανησυχία» για «τη θεμελιώδη αλλαγή κατεύθυνσης» των ΗΠΑ μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, ενώ επέκρινε και «τον έλεγχο και την επιρροή» που ασκούν «μη εκλεγμένοι ολιγάρχες του τεχνολογικού τομέα».

Στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Τουρκ υπογράμμισε ότι «επί πολλές δεκαετίες είχαμε τη δικομματική στήριξη των ΗΠΑ στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χάρη στη γενναιοδωρία και τη συμπόνια του αμερικανικού λαού».

Όμως «τώρα ανησυχώ βαθιά για τη θεμελιώδη αλλαγή κατεύθυνσης που λαμβάνει χώρα σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε.

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Αμερικανό πρόεδρο ο Τουρκ υπογράμμισε ότι «παραδόξως οι πολιτικές που αποσκοπούν στην προστασία των ανθρώπων από τις διακρίσεις τώρα χαρακτηρίζονται μεροληπτικές» ενώ «οι πρόοδοι στο θέμα της ισότητας των φύλων αντιστρέφονται».

«Η παραπληροφόρηση, ο εκφοβισμός και οι απειλές, κυρίως εις βάρος δημοσιογράφων και δημόσιων λειτουργών, κινδυνεύουν να θέσουν σε κίνδυνο το έργο ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και τη λειτουργία θεσμών», κατήγγειλε.

Επιπλέον η ρητορική που σπείρει «τον διχασμό» χρησιμοποιείται «για να παραπλανήσει και να πολώσει. Αυτό εγείρει φόβο και ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους», εκτίμησε ο Τουρκ.

Εξάλλου ο Ύπατος Αρμοστής επιτέθηκε και στους «ολιγάρχες του τεχνολογικού τομέα», χωρίς και πάλι να αναφερθεί σε κάποιο συγκεκριμένο όνομα, όπως αυτό του Ιλον Μασκ, του επικεφαλής της Tesla και της SpaceX που έχει γίνει στενός συνεργάτης του Τραμπ και έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει το αμερικανικό ομοσπονδιακό κράτος.

«Ένας μικρός αριθμός μη εκλεγμένων ολιγαρχών του τεχνολογικού τομέα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μας: γνωρίζουν πού ζούμε, τι κάνουμε, τα γονίδιά μας και την κατάσταση της υγείας μας, τις σκέψεις μας, τις συνήθειές μας, τις επιθυμίες και τους φόβους μας. Μας γνωρίζουν καλύτερα από όσο γνωρίζουμε τον εαυτό μας», επεσήμανε.

«Γνωρίζουν πώς να μας χειραγωγούν», σημείωσε ο Τουρκ, υπογραμμίζοντας την απουσία ρυθμιστικού πλαισίου, γεγονός που «θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταπίεση, την υποταγή, ακόμη και στην τυραννία».

«Πρέπει να προσαρμοστούμε – γρήγορα. Τα κράτη πρέπει να εκπληρώσουν το καθήκον τους να προστατεύσουν τους πολίτες από μια ανεξέλεγκτη εξουσία και να εργαστούν από κοινού για να το καταφέρουν», ζήτησε.

Οι έντονες επικρίσεις του Τουρκ εις βάρος των ΗΠΑ διατυπώνονται αφού ο Τραμπ υπέγραψε στις αρχές Φεβρουαρίου διάταγμα για την απόσυρση της χώρας του από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι ΗΠΑ δεν ήταν πλέον μέλος του οργάνου αυτού του ΟΗΕ ήδη και πριν την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία, όμως όπως και άλλες χώρες μέλη του ΟΗΕ μπορούσαν να συμμετέχουν στις συζητήσεις που διεξάγονται εκεί ως παρατηρητές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

