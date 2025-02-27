Αυστρία: Συμφώνησαν στον σχηματισμό κυβέρνησης ÖVP, SPÖ και NEOS

Στον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας συμφώνησαν σήμερα το Λαϊκό Κόμμα (ÖVP), το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPÖ) και οι φιλελεύθεροι NEOS. Καγκελάριος της πρώτης τρικομματικής κυβέρνησης της Αυστρίας, η οποία συγκροτείται σχεδόν έξι μήνες μετά τις εκλογές της 29ης Σεπτεμβρίου 2024, θα είναι ο αρχηγός του ÖVP Κρίστιαν Στόκερ. Ως βασικές προτεραιότητες τίθενται η δημοσιονομική εξυγίανση και ο έλεγχος της μετανάστευσης, ενώ προβλέπεται και «συνταγματική απαγόρευση» της μαντίλας για κορίτσια έως 14 ετών.

Το 200σέλιδο κυβερνητικό πρόγραμμα στο οποίο συμφώνησαν τα κόμματα «είναι αποτέλεσμα της πιο επίπονης προσπάθειας στην ιστορία των αυστριακών κυβερνήσεων», δήλωσε ο κ. Στόκερ και έκανε λόγο για «εργασία μέρα και νύχτα». Οι τρεις αρχηγοί στις τοποθετήσεις τους ανέδειξαν το στοιχείο του συμβιβασμού «για το καλό της χώρας» και έκαναν λόγο για «ιστορική πρόκληση» που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Αυστρία. «Αυτό που χρειάζεται είναι μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση», δήλωσε ο κ. Στόκερ. «Τώρα κάνουμε το σωστό μαζί», συμπλήρωσε ο αρχηγός του SPÖ και μελλοντικός αντικαγκελάριος Αντρέας Μπάμπλερ και εξήγησε ότι «το να κάνουμε συμβιβασμούς είναι μια παλιά αυστριακή αρετή και έτσι το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν προέρχεται 100% ούτε από εμάς ούτε από κανένα κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού».

Σχετικά με το περιεχόμενο του κυβερνητικού προγράμματος, στο θέμα του ασύλου ο μελλοντικός καγκελάριος προανήγγειλε «υποχρεωτικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης από την πρώτη μέρα», στην τριετή διάρκεια του οποίου οι μετανάστες θα λαμβάνουν μόνο περιορισμένες κοινωνικές παροχές. Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάζεται «συνταγματική απαγόρευση της μαντίλας» για κορίτσια έως 14 ετών και αναστολή της οικογενειακής επανένωσης, ενώ η κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει πάγωμα της διαδικασίας ασύλου βάσει της ρήτρας έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην οικονομία, ο Κρίστιαν Στόκερ περιέγραψε την Αυστρία ως «τόπο επιχειρήσεων» και αναφέρθηκε σε σχέδιο για μείωση του κόστους εργασίας, αλλά «μόνο εφόσον το επιτρέπει ο προϋπολογισμός». Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ανεξάρτητη «υπηρεσία απορρύθμισης», με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Στα δημοσιονομικά, με την Αυστρία να απειλείται με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος από την ΕΕ, ο Αντρέας Μπάμπλερ δήλωσε ότι «ο προϋπολογισμός θα είναι ο μοχλός με τον οποίο μπορούμε να ξεπεράσουμε όλες τις προκλήσεις». Ο προϋπολογισμός θα αναδιαρθρωθεί, σημείωσε, «αλλά με πιο ισορροπημένο τρόπο από αυτόν που προτάθηκε στις αρχικές διαπραγματεύσεις οι οποίες διακόπηκαν τον Ιανουάριο». Όπως είπε, στο εξής οι εταιρίες ενέργειας και οι επιχειρήσεις ακινήτων θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο, μέσω τραπεζικών εισφορών, φόρων μεταβίβασης ακινήτων και εισφορών από τους προμηθευτές ενέργειας. Θα δημιουργηθεί επίσης ταμείο μετασχηματισμού, με αντικείμενο την υποστήριξη της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα. Η κυβέρνηση θα επιβάλει κοινωνικό τιμολόγιο για την ενέργεια και την πρωτοβάθμια περίθαλψη και θα διαθέσει στους νέους μια συνδρομή σε εφημερίδες, ενώ θα εντατικοποιήσει τον έλεγχο σε πλατφόρμες όπως το ΤikTok. Στην παιδεία, το δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου θα καταστεί υποχρεωτικό.

Η Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ, αρχηγός των NEOS, οι οποίοι θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε κυβερνητικό σχήμα, δήλωσε ότι το κόμμα της μπαίνει στην κυβέρνηση «με βαριά καρδιά» και παραδέχθηκε ότι οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις «δοκίμασαν τα νεύρα των πολιτών». Υποσχέθηκε ωστόσο ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα του λαού της Αυστρίας, αν και, όπως είπε, «τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι δύσκολα, δεδομένης της δημοσιονομικής στενότητας» και επισήμανε ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα της ενδεχόμενης αύξησης των ορίων σύνταξης. Οι NEOS θα πρέπει την Κυριακή να θέσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα στην γενική συνέλευση των μελών τους και απαιτείται η έγκριση τουλάχιστον των δύο τρίτων προκειμένου να καταστεί οριστική η συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

