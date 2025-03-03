Τα δύο κόμματα που διαπραγματεύονται για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Γερμανία εξετάζουν ένα τεράστιο σχέδιο επενδύσεων στον τομέα της άμυνας και των υποδομών, το οποίο μπορεί να ανέρχεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, έγραψε χθες Κυριακή σε άρθρο της η εφημερίδα Bild.

Το θέμα συζητήθηκε την Παρασκευή στη διάρκεια των συνομιλιών που διεξάγονται μεταξύ των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) του Φρίντριχ Μερτς, που αναδείχθηκαν πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές, και των Σοσιαλδημοκρατών (SDP), με τους οποίους επιδιώκουν να σχηματίσουν κυβέρνηση συνασπισμού, εξήγησε η εφημερίδα επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Τα δύο κόμματα εξετάζουν τη δημιουργία πολύ γρήγορα δύο ειδικών ταμείων επενδύσεων, ένα για τον γερμανικό στρατό – με δεδομένη την ανάγκη να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή άμυνα λόγω της ρήξης με τις ΗΠΑ-- και ένα άλλο για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Γερμανίας.

Τα ποσά που συζητούνται για κάθε ένα από αυτά τα ταμεία είναι «πολύ μεγαλύτερο» των 100 δισεκ. ευρώ του ταμείου για τον γερμανικό στρατό το οποίο είχε αποφασιστεί το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι διαπραγματευτές εξέτασαν τις εκτιμήσεις που παρουσίασαν οικονομολόγοι, οι οποίοι θεωρούν ότι οι ανάγκες του στρατού της Γερμανίας ανέρχονται στα 400 δισεκ. ευρώ και αυτές για τις υποδομές στα 500 δισεκ. ευρώ, σημείωσε η Bild.

Η ιδέα είναι να δημιουργηθούν αυτά τα ειδικά ταμεία εκτός ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, με την κυβέρνηση να επικαλείται κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να παρακάμψει τον αυστηρό κανόνα του «φρένου χρέους» που απαγορεύει στο γερμανικό κράτος να έχει ετήσιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό του ανώτερο του 0,35% του ΑΕΠ της χώρας.

Για να μπορέσουν να το πράξουν αυτό οι Συντηρητικοί και οι Σοσιαλδημοκράτες χρειάζονται τη στήριξη των δύο τρίτων των βουλευτών, κάτι που από αριθμητική άποψη δεν είναι εφικτό στην τρέχουσα βουλή, η οποία θα διαλυθεί στα τέλη Μαρτίου για να αντικατασταθεί από τη νέα που προέκυψε από τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Αλλά και στη νέα Μπούντεσταγκ θα είναι δύσκολο για τα δύο κόμματα να πετύχουν την πλειοψηφία που απαιτείται για την υιοθέτηση του σχεδίου τους.

Ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές των Χριστιανοδημοκρατών, ο Τόρστεν Φράι, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι είναι “πιθανό” να διεξαχθεί ψηφοφορία επί του θέματος τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

