Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν , Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως αναφέρει γραπτή ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποτραπεί η διεύρυνση της σύρραξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα -και με αναφορά στον Λίβανο- καλώντας τον συνομιλητή της να αποφύγει περαιτέρω κορύφωση της έντασης και να ακολουθήσει και πάλι την οδό του διαλόγου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, επανέλαβε τη συνεχή δέσμευση της Ιταλίας υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, μέσω της αναγκαίας επίτευξης της κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, της απελευθέρωσης των ομήρων και της ενίσχυσης της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό», πρόσθεσε η κυβέρνηση της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

