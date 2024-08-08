Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει τίποτε που να υποδεικνύει ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη θα είχε συνέπειες στις συναυλίες της στο Wembley Stadium του Λονδίνου την επόμενη εβδομάδα.

Οι τρεις ματαιωμένες συναυλίες στη Βιέννη επρόκειτο να προσελκύσουν πλήθος 195.000 σήμερα, αύριο και το Σάββατο.

«Δεν υπάρχει κάτι που να υποδεικνύει ότι τα θέματα που ερευνώνται από τις αυστριακές αρχές θα έχουν επίπτωση στις επερχόμενες διοργανώσεις εδώ στο Λονδίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Υπενθυμίζεται ότι η Τέιλορ Σουίφτ ακύρωσε τρεις συναυλίες στη Βιέννη, αφού οι αυστριακές αρχές συνέλαβαν δύο άτομα, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε συγκεντρώσεις μεγάλης κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των συναυλιών της τραγουδίστριας στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

Ένας από τους υπόπτους είναι ένας 19χρονος που φέρεται να είναι πιστός του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσαν οι αρχές. Ο ύποπτος, ένας Αυστριακός υπήκοος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, συνελήφθη την Τετάρτη στην πόλη Ternitz.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

