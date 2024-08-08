Ισραήλ: Ο Εχούντ Ολμέρτ κατηγορεί τον Νετανιάχου για στρατηγική φίμωσης και κατασυκοφάντησης

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Ολμέρτ, καταθέτοντας σήμερα Πέμπτη ενώπιον μιας ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής για τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, κατηγόρησε τον νυν πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι φιμώνει αντίθετες φωνές εντός των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, οδηγώντας ανώτερους αξιωματούχους να αποφεύγουν να τον ενημερώνουν για δυσάρεστα γεγονότα.

«Επί 15 χρόνια, έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι οποιοσδήποτε ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας που λέει κάτι (επικριτικό) γίνεται στόχος συκοφαντίας και φίμωσης από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και ολόκληρο το περιβάλλον του. Έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα στην οποία άνθρωποι δεν (του) λένε τα γεγονότα και τις απόψεις τους για να αποφύγουν να πυροδοτήσουν διαμάχες που θα υπονόμευαν το κύρος και την ικανότητά τους να ενεργούν», υποστήριξε ο Ολμέρτ.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι ένας από τους αρχηγούς υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ του είπε ότι ο Νετανιάχου τον «απαξίωνε και τον μείωνε» και ότι ο Ολμέρτ χρειάστηκε να τον πείσει να μην παραιτηθεί.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπερασπίζεται το δικό του ιστορικό ως μέρος της κυβέρνησης που εφάρμοσε την απεμπλοκή του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005, υποστηρίζοντας ότι σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ότι η αποχώρηση «μας εξέθεσε σε κινδύνους για την ασφάλεια» και προκάλεσε τρομοκρατία, η Χαμάς εκτόξευε ρουκέτες στο Ισραήλ «ακόμη και πριν από την απεμπλοκή και συνέχισε να εκτοξεύει και μετά».

Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι έχασε την ευκαιρία να νικήσει τη Χαμάς κατά τη διάρκεια της ισραηλινής πολεμικής επιχείρησης με την ονομασία "Χυμένος μόλυβδος" το 2008-2009.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.