Η Γερμανία «φρενάρει» νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες προκαλεί το Βερολίνο με ενστάσεις εναντίον νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Είναι η Γερμανία η «νέα Ουγγαρία», όπως λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης;

Το Βερολίνο στέκεται εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις για ένα νέο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa). Σύμφωνα με διπλωμάτες στις Βρυξέλλες οι γερμανικές ενστάσεις και τα αιτήματα για αλλαγές είναι ο κύριος λόγος, για τον οποίον τα σχέδια για νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.



Ευρωπαίος αξιωματούχος έχει μάλιστα την αίσθηση πως η Γερμανία είναι η «νέα Ουγγαρία», η οποία λόγω της στάσης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν έχει καθυστερήσει στο παρελθόν αρκετές αποφάσεις υπέρ των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.



Στόχος των Ευρωπαίων είναι στην ουσία να σταματήσουν την παράκαμψη υφιστάμενων κυρώσεων από το Κρεμλίνο. Η αμυντική ρωσική βιομηχανία χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, ακόμα δυτικές τεχνολογίες στην κατασκευή όπλων που χρησιμοποιεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Να σταματήσουν οι εξαγωγές ρωσικού LNG από ευρωπαϊκά λιμάνια

Η ΕΕ θέλει επίσης να επιβάλλει εμπόδια στις ρωσικές εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), οι οποίες αποφέρουν στη Μόσχα πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με διπλωμάτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαγορεύσει στη Ρωσία τη χρήση ευρωπαϊκών λιμανιών, όπως του Ζεεμπρούγκε του Βελγίου, από το οποίο εξάγεται ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο σε τρίτες χώρες. Στόχος είναι να στερηθεί η Ρωσία σημαντικά έσοδα, με τα οποία χρηματοδοτεί τη δαπανηρή εισβολή στην Ουκρανία.



Ευρωπαίοι διπλωμάτες ισχυρίζονται ότι το Βερολίνο ζητά, μεταξύ άλλων, ο σχεδιαζόμενος κανόνας περί ευθύνης αντιπροσωπειών να περιοριστεί σε ορισμένα αγαθά ή να διαγραφεί εντελώς από το πακέτο κυρώσεων. Προφανώς, η γερμανική κυβέρνηση ανησυχεί μήπως γερμανικές αντιπροσωπείες ρωσικών εταιρειών θεωρηθούν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, υπεύθυνες για ενδεχόμενες παραβιάσεις των κυρώσεων.

Το Βερολίνο απορρίπτει την ονομασία "NATO Mission Ukraine"

Το αρχικό σχέδιο ήταν να επιτευχθεί συμφωνία για το νέο πακέτο κυρώσεων πριν τη σημερινή έναρξη της Συνόδου Κορυφής των δημοκρατικών βιομηχανικών χωρών της ομάδας G7 στην Ιταλία. Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί το νωρίτερο την Παρασκευή. Μέχρι αυτή την ώρα πάντως η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει πάρει θέση στο ζήτημα.



Δεν είναι η πρώτη φορά που η στάση της Γερμανίας προκαλεί δυσφορία στους εταίρους. Πρόσφατα το Βερολίνο απέτρεψε την ονομασία ενός νέου πρότζεκτ με την επωνυμία "NATO Mission Ukraine" (NMU). Σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση η ονομασία θα μπορούσε να εκληφθεί λανθασμένα ως αποστολή δυνάμεων της νατοϊκής συμμαχίας στην Ουκρανία. Το Βερολίνο θεώρησε επίσης ότι η ονομασία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τη Ρωσία για προπαγανδιστικούς σκοπούς σε βάρος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.



Απαντώντας στις γερμανικές ενστάσεις οι υποστηρικτές του όρου «αποστολή» δηλώνουν ότι το Κρεμλίνο θα καταδίκαζε ούτως ή άλλως τα σχέδια του ΝΑΤΟ ως επιθετική ενέργεια κατά της Ρωσίας και ότι θα το χρησιμοποιούσε για εκστρατείες παραπληροφόρησης. Ευρωπαίοι διπλωμάτες διαμηνύουν ότι είναι ακατανόητο η Γερμανία να είναι η μόνη χώρα που θέτει προσκόμματα για το όνομα της αποστολής τη στιγμή μάλιστα που στηρίζει επί της αρχής τα νατοϊκά σχέδια. Στόχος της αποστολής είναι να αναλάβει το ΝΑΤΟ τον διεθνή συντονισμό της αποστολής όπλων και της εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

