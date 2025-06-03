Μια «σύνθεση» δηλώσεων και συζητήσεων που είχε ο Κλιντ Ίστγουντ με δημοσιογράφους τα τελευταία χρόνια ήταν η «συνέντευξη» που δημοσιεύτηκε στην αυστριακή εφημερίδα Kurier και προκάλεσε αίσθηση, αφενός λόγω της «νοσταλγίας» του δημιουργού για το «παλιό, καλό Χόλιγουντ» και αφετέρου λόγω της… διάψευσής της από τον ίδιο.

Η εφημερίδα δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα μια υποτιθέμενη συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στην οποία καταφερόταν κατά «των ριμέικ και των φραντσάιζ» ταινιών και προέτρεπε τους συναδέλφους τους «να κάτσουν στο σπίτι τους» αν δεν έχουν να πουν κάτι καινούριο.

Σήμερα, ο 95χρονος Ίστγουντ διέψευσε την πλαστή συνέντευξη, η οποία το Σαββατοκύριακο είχε γίνει κεντρικό θέμα σε πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στον ιστότοπό της, η εφημερίδα προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις: η ανεξάρτητη δημοσιογράφος που έγραψε το κείμενο καλύπτει εδώ και δεκαετίες τη χολιγουντιανή ειδησεογραφία. Για το άρθρο της συγκέντρωσε αποσπάσματα από συζητήσεις που είχε ο Κλιντ Ίστγουντ με διάφορους δημοσιογράφους σε 18 «στρογγυλά τραπέζια» τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, το άρθρο δημοσιεύτηκε ως συνέντευξη και όχι ως «πορτρέτο» του δημιουργού.

«Μολονότι καμία παραπομπή δεν είναι επινοημένη, οι συνεντεύξεις (του Ίστγουντ σε άλλα μμε) είναι καταγεγραμμένες και μπορούμε να απορρίψουμε την κατηγορία της παραποίησης», η Kurier παύει κάθε συνεργασία με την Ελίζαμπεθ Σερέντα, εξηγώντας ότι είναι σημαντικό «να υπάρχει διαφάνεια και να τηρούνται οι αυστηροί δημοσιογραφικοί κανόνες».

Πριν από τη «συνέντευξη» του Ίστγουντ, η εφημερίδα είχε δημοσιεύσει πρόσφατα άλλες συνεντεύξεις που πήρε η Σερέντα από τον Λεονάρντο Ντικάπριο και την Αριάνα Γκράντε.

