Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, στη μνήμη των θυμάτων της σημερινής επίθεσης σε σχολείο του Γκρατς.

Επιπλέον, όπως δήλωσε πριν από λίγο από την πόλη της τραγωδίας ο κ. Στόκερ, αύριο στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) θα τηρηθεί σε όλη τη χώρα ενός λεπτού σιγή.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ έκανε λόγο για «εθνική τραγωδία που συγκλόνισε βαθιά ολόκληρη τη χώρα», χαρακτηρίζοντάς την «ακατανόητη πράξη» βίας. «Δεν υπάρχουν λέξεις για τον πόνο και τη θλίψη που όλοι μας στην Αυστρία νιώθουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντίδρασή τους.

Πηγή: skai.gr

