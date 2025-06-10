Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για το μακελειό που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα σε σχολείο της Αυστρίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση του στο Χ δήλωσε σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης και σημείωσε ότι τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης με πυροβολισμούς στο σχολείο στο Γκρατς. Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και ελπίδας, όπου κάθε παιδί θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλές. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους πληγέντες. Εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό της Αυστρίας».

I am deeply shocked by the news of the shooting at the school in Graz. Schools should be beacons of learning and hope, where every child feels safe. My thoughts are with the victims, their families and those affected. I extend our heartfelt condolences to the people of Austria. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 10, 2025

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε δημόσιο λύκειο (BORG) στο Γκρατς. Πολλοί εκ των τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς ο δράστης εισέβαλε σε δυο αίθουσες διδασκαλίας και φαίνεται να πυροβολούσε στο κεφάλι. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο δράστης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.