Μητσοτάκης για το μακελειό στην Αυστρία: Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους

Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και ελπίδας, όπου κάθε παιδί θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλές δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για το μακελειό που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα σε σχολείο της Αυστρίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση του στο Χ δήλωσε σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης και σημείωσε ότι τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και κάθε παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές.

Συγκεκριμένα έγραψε: 

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης με πυροβολισμούς στο σχολείο στο Γκρατς. Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελούν φάρους μάθησης και ελπίδας, όπου κάθε παιδί θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλές. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και τους πληγέντες. Εκφράζω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον λαό της Αυστρίας».

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε δημόσιο λύκειο (BORG) στο Γκρατς. Πολλοί εκ των τραυματιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς ο δράστης εισέβαλε σε δυο αίθουσες διδασκαλίας και φαίνεται να πυροβολούσε στο κεφάλι. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο  δράστης. 

