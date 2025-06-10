Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την επόμενη εβδομάδα την απλοποίηση των όρων που αφορούν τις αμυντικές προμήθειες, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Επίτροπος 'Αμυνας 'Αντριους Κουμπίλιους.

«Είναι απαράδεκτο η αμυντική βιομηχανία να πρέπει να περιμένει πέντε χρόνια για να λάβει άδεια για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου», δήλωσε ο Α. Κουμπίλιους, κατά την ομιλία του σε συνέδριο για την άμυνα - European Defence & Security Summit - που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. «Χωρίς αυτή την απλούστευση, τίποτα άλλο στην αμυντική ετοιμότητα δεν θα είναι δυνατό να επιτευχθεί», τόνισε ο Επίτροπος 'Αμυνας, προειδοποιώντας ότι «ο Πούτιν δεν θα περιμένει να τακτοποιήσουμε τη γραφειοκρατία μας».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο πρότεινε μια δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας ως το 2030, το «ReArm Europe», το οποίο προβλέπει τη μόχλευση άνω των 800 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αμυντικές δαπάνες. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα δάνεια του μέσου "SAFE", ύψους έως και 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κοινή χρηματοδότηση αγορών ή επενδύσεων σε όπλα. Το «SAFE» (μέσο «Δράσης για την Ασφάλεια για την Ευρώπη») θα υποστηρίξει τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επενδύσουν στην αμυντική βιομηχανική παραγωγή μέσω κοινών προμηθειών, εστιάζοντας σε δυνατότητες προτεραιότητας. Στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, η διασφάλιση της διαθεσιμότητας αμυντικού εξοπλισμού, όταν χρειάζεται, και η αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών σε δυνατότητες.

Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει την πρόταση για τη μείωση της γραφειοκρατίας σε σχέση με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία στις 17 Ιουνίου. «Σκοπεύουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη στις κοινές προμήθειες, μεγαλύτερη ευελιξία σε συμφωνίες-πλαίσιο και σκοπεύουμε να διευκολύνουμε τις προμήθειες καινοτομίας», ανέφερε ο Α. Κουμπίλιους.

O Επίτροπος 'Αμυνας τόνισε επίσης ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς προοπτική ειρήνης και «η ρωσική επιθετικότητα αυξάνεται», με τη Μόσχα να προετοιμάζει ήδη την επόμενη επίθεσή της, «αυτή τη φορά εναντίον της ΕΕ». Παράλληλα είπε ότι η επερχόμενη αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη γίνεται «πραγματικότητα», άρα οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν μια «τέλεια καταιγίδα» όσον αφορά την ασφάλειά τους και είναι ανάγκη να αυξήσουν την αμυντική ικανότητά τους και να προετοιμαστούν απέναντι στις αυξανόμενες απειλές. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, «η αμυντική μας ετοιμότητα δεν επαρκεί. Χρειαζόμαστε επείγουσα ενίσχυση και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αντικατάσταση των αμερικανικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη». Σημείωσε, επίσης, ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ένα «οξύ διαζύγιο» μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

