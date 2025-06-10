Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στον ακρωτηριασμό χεριού δύο ανδρών που είχαν καταδικαστεί για πολλές κλοπές και άλλα εγκλήματα στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Οι ακρωτηριασμοί είναι σπάνιοι, αλλά όχι πρωτοφανείς στο Ιράν, όπου ο ισλαμικός ποινικός κώδικας (σαρία) επιτρέπει σωματικές τιμωρίες για συγκεκριμένα εγκλήματα.

Οι ετυμηγορίες σε βάρος των δύο ανδρών εφαρμόστηκαν αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε τις ποινές, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mizan Online, που πρόσκειται στις δικαστικές αρχές της χώρας.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατ’ επανάληψη καταδικάσει τα τελευταία χρόνια τις ποινές ακρωτηριασμού, που περιλαμβάνουν την αποκοπή τεσσάρων δακτύλων του δεξιού χεριού.

Το Mizan δεν διευκρίνισε εάν οι δύο άνδρες ακρωτηριάστηκαν με αυτόν τον τρόπο.

«Η ποινή του ακρωτηριασμού χεριού για τους δύο επαγγελματίες κλέφτες - οι οποίοι καταδικάστηκαν για πολλές υποθέσεις, κλοπές και εγκλήματα όπως αυτό του βανδαλισμού και των σκοπούμενων σωματικών βλαβών, εκτελέστηκε», μετέδωσε το Mizan, επικαλούμενο τον Ασαντολάχ Τζαφαρί, τον επικεφαλής των δικαστικών αρχών στην επαρχία Ισφαχάν.

«Η υπόθεση ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες μέσω της εισαγγελίας, του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και του εφετείου», δήλωσε ο Τζαφαρί.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η δικαιοσύνη θα συνεχίσει να τηρεί σθεναρή στάση απέναντι σε ενέργειες που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομία Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν δήλωσε ότι η «σθεναρή και σύννομη απάντηση σε κακοποιούς και κλέφτες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κλέβουν τσάντες και κινητά τηλέφωνα, παραμένει προτεραιότητα» για τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

