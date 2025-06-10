Λίβανος: 2 νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα σε χωριό του νοτίου Λιβάνου στα σύνορα με το Ισραήλ, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Η επιδρομή αυτή έγινε μετά τα ισραηλινά πλήγματα στις 5 Ιουνίου στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ, που ήταν τα πιο σφοδρά από την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας, «ένα drone (μη επανδρωμένο εναέριο όχημα) του ισραηλινού εχθρού διεξήγαγε πλήγμα στο χωριό Σεμπάα, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ενός».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ani διευκρίνισε ότι νεκροί είναι ένας άνδρας και ο γιος του και ότι ο δεύτερος γιος του τραυματίστηκε.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει ότι θα συνεχίσει να πλήττει τον Λίβανο έως ότου αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, την επόμενη ημέρα των πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρυτού από τα οποία καταστράφηκαν 9 κτίρια, σύμφωνα με το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι «έπληξε υπόγειες εγκαταστάσεις παραγωγής drones και εγκαταστάσεις αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται από την αεροπορική μονάδα της Χεζμπολάχ».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είχε καταδικάσει «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του στον Λίβανο παρά την εκεχειρία με την οποία τερματίστηκε η σύγκρουση για πάνω από δώδεκα μήνες, στους δύο εκ των οποίων μαινόταν ανοιχτός πόλεμος, με τη Χεζμπολάχ.

Βάσει των όρων της εκεχειρίας, οι μαχητές της Χεζμπολάχ όφειλαν να αποσυρθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από τα ισραηλινά σύνορα, και να διαλύσουν τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις τους νότια αυτού του ορίου.

Το Ισραήλ από την πλευρά του όφειλε να αποσύρει όλα του τα στρατεύματα από τον Λίβανο, αλλά διατήρησε πέντε θέσεις που κρίνει «στρατηγικές» κατά μήκος των συνόρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

