Η αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο της Αδελαΐδας, στα νότια της χώρας, το οποίο οδήγησε στην εκκένωσή του και προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό ορισμένων ατόμων.

Η αστυνομία είπε ότι δέχτηκε πληροφορίες για δύο ομάδες νεαρών που συγκρούστηκαν στον χώρο όπου βρίσκονται τα καταστήματα εστίασης του εμπορικού κέντρου Westfield Marion με κάποια από αυτά τα άτομα να οπλοφορούν.

"Ως αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού, η διοίκηση του εμπορικού κέντρου ενεργοποίησε τον συναγερμό για την εκκένωση του χώρου και το κέντρο αποκλείστηκε", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία στην πολιτεία της Νότιας Αυστραλίας.

"Πολλοί πελάτες που αναζήτησαν καταφύγιο στα καταστήματα οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του κέντρου", προστίθεται.

Η αστυνομία δήλωσε ικανοποιημένη ότι δεν υπάρχει απειλή για την κοινότητα, αλλά διενεργούνται περαιτέρω έρευνες για να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενες ομάδες.

Ο βοηθός του Επιτρόπου της αστυνομίας της Νότιας Αυστραλίας Σκοτ Ντιβάλ είπε στους δημοσιογράφους ότι οπτικό υλικό από το εμπορικό κέντρο δείχνει ότι επρόκειτο για μια "τυχαία επίθεση", σύμφωνα με το δίκτυο ABC.

Ο Ντιβάλ πρόσθεσε ότι κανένας δεν τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διένεξη που ξέσπασε ανάμεσα στις ομάδες αυτές αγοριών αλλά ότι μια 77χρονη πιθανόν να έπεσε κατά τη διαδικασία της εκκένωσης και υπέστη κάταγμα, ενώ ένα κορίτσι που φέρεται να είναι 14 ετών επίσης πιθανόν να τραυματίστηκε κατά την εκκένωση.

Πηγή: skai.gr

