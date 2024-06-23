Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε «drone με εκρηκτικά» κατά στρατιωτικής θέσης στο βόρειο Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο ηγετικού στελέχους λιβανικού ισλαμιστικού κινήματος που πρόσκειται στην παλαιστινιακή Χαμάς, το οποίο σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στον ανατολικό Λίβανο.

Το φιλοϊρανικό λιβανικό κίνημα δημοσίευσε επίσης νέο βίντεο, το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το ίδιο, τοποθεσίες στο Ισραήλ με τις συντεταγμένες τους, χωρίς να τις κατονομάζει, πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση εικόνων της Χάιφα, οι οποίες ελήφθησαν, σύμφωνα πάντα με το ίδιο, από drone που πέταξε πάνω από το μεγάλο αυτό λιμάνι στο βόρειο Ισραήλ.

Χθες, Σάββατο, πηγή της λιβανικής ασφάλειας δήλωσε ότι αξιωματούχος της ισλαμιστικής οργάνωσης Τζαμάα Ισλαμίγια, η οποία πρόσκειται στην παλαιστινιακή Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε στην Χιάρα, στην Μπεκάα. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι "εξουδετέρωσε" αυτόν τον αξιωματούχο, ο οποίος κατηγορείται ότι προμήθευε με όπλα τη Χαμάς.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, η λιβανική Χεζμπολάχ και συμμαχικές της οργανώσεις, που υποστηρίζουν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, ανταλλάσσουν πυρά με τον ισραηλινό στρατό στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Στη σημερινή της ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν "αεροπορική επίθεση με ένα drone με εκρηκτικά" σε στρατόπεδο του ισραηλινού στρατού στην Μπέιτ Χιλέλ σε "αντίποινα για την επίθεση του ισραηλινού στρατού στην Χιάρα".

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ένα "εχθρικό drone που εξαπολύθηκε από τον Λίβανο" διείσδυσε στο βόρειο Ισραήλ, αλλά αυτό αναχαιτίστηκε. "Έπεσε στην περιοχή της Μπέιτ Χιλέλ χωρίς να προκαλέσει θύματα", σημείωσε.

Στην περιοχή ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες προειδοποίησης.

Στις ανταλλαγές πυρών που διαρκούν τώρα πάνω από 8 μήνες ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τον ισραηλινό στρατό στις μεθοριακές περιοχές έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 480 άνθρωποι στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολάχ και 93 άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP.

Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 15 στρατιώτες και 11 άμαχοι, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

