Η αεροπορική βάση Mihai Kogalniceanu (MK) στη Ρουμανία πήρε το όνομά της από το χωριό που βρίσκεται εκεί δίπλα, το οποίο με τη σειρά του ονομάστηκε έτσι από έναν φιλελεύθερο πολιτικό του 19ου αιώνα. Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν μια απλή αεροπορική βάση. Σήμερα ωστόσο μετατρέπεται στη μεγαλύτερη βάση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, μεγαλύτερη ακόμη και από το Ramstein στη Γερμανία, παρά την απίθανη τοποθεσία της.

Σύντομα θα διαθέτει μια μοίρα ρουμανικών F-16 - που αγοράστηκαν πρόσφατα από τη Νορβηγία - καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper όπως επίσης και μια ολόκληρη στρατιωτική πόλη όπου θα εναλλάσσεται ο στρατός του ΝΑΤΟ, της αεροπορίας και του ναυτικού από 32 χώρες.

Οι τελευταίοι που αφίχθησαν στη βάση είναι οι Φινλανδοί. Μόλις 20 χιλιόμετρα (12 μίλια) από την ακτή της Μαύρης Θάλασσας, η βάση απέχει 300 χιλιόμετρα από την Οδησσό και 400 χιλιόμετρα από τη Σεβαστούπολη στην κατεχόμενη από τους Ρώσους Κριμαία.

«Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη παρουσία των ΗΠΑ εδώ, πολύ περισσότερες υποδομές, καταλύματα, άνθρωποι και εξοπλισμός» δήλωσε ο πιλότος της RAF, Charlie Tagg.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία άλλαξε τόσο τις περιοχές στις οποίες πετάει ο ίδιος όσο και τη στρατηγική στάση της αποστολής. Το 2021, πιλότοι μαχητικών του ΝΑΤΟ πετούσαν αρκετά έξω από τα διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά τώρα μένουν στη ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων πάνω από τα ρουμανικά και βουλγαρικά χωρικά ύδατα, «για να αποφύγουν παρεξηγήσεις και τις κλιμακωτές καταστάσεις με τους Ρώσους».

«Προηγουμένως ήμασταν εδώ ως αποτρεπτικός παράγοντας σε οποιαδήποτε ρωσική επιθετικότητα. Τώρα λειτουργούμε ως διαβεβαίωση σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως στη Ρουμανία, ότι είμαστε εδώ και είμαστε πρόθυμοι να τις υπερασπιστούμε».

Ενώ τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ αποφεύγουν τις περιττές «συναντήσεις» με τους Ρώσους, έχουν σημειωθεί δύο γνωστά επεισόδια πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2022 ένας Ρώσος πιλότος παρεξήγησε μια εντολή και δεν κατάφερε να καταρρίψει ένα βρετανικό αεροπλάνο συλλογής πληροφοριών με πλήρωμα έως και 30 άτομα. Τον Μάρτιο του 2023, ένα αμερικανικό drone MQ-9 Reaper, που πέταξε από τη Ρουμανία, καταρρίφθηκε σκόπιμα από ένα ρωσικό αεροσκάφος SU-27 «Flanker», πάνω από διεθνή ύδατα.

Παρόλα αυτά, η καθημερινότητα στη βάση Mihai Kogalniceanu είναι κυρίως ήρεμη. Ο Scott Delay της Υποστήριξης του Αμερικανικού Στρατού - Μαύρη Θάλασσα, οργανώνει την υλικοτεχνική υποστήριξη που απαιτείται για τα 1.840 άτομα αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η βάση.

«Προσπαθούμε να τους παρέχουμε μια αίσθηση ότι βρίσκονται στο σπίτι τους όσο είναι εδώ. Άρα δεν διαφέρει πραγματικά από οποιαδήποτε κοινότητα. Απλώς έχει ένα φράχτη γύρο».

Ένα πράγμα όμως στο οποίο οι αμερικανοί στρατιώτες δυσκολεύονται να συνηθίσουν, λέει, ότι είναι οι χρόνοι παράδοσης για προϊόντα που έχουν παραγγείλει στο διαδίκτυο αφού μπορεί να πάρει αυτό ακόμα και εβδομάδες στη Ρουμανία, αντί για ώρες.

