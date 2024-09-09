Λογαριασμός
Συρία: 14 νεκροί μετά από ύποπτα ισραηλινά χτυπήματα - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, στοχοποιήθηκαν πέντε τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου επιστημονικής έρευνας

Συρία

Στους 14 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών και 43 τραυματίστηκαν μετά από μια σειρά ύποπτων ισραηλινών επιθέσεων εναντίον στόχων στην ύπαιθρο της Χάμα της Συρίας, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Έξι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, δήλωσε ο Δρ Φαϊσάλ Χαϊντάρ, διευθυντής του Εθνικού Νοσοκομείου Masyaf.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, στοχοποιήθηκαν πέντε τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου επιστημονικής έρευνας. Ένας παρατηρητής του πολέμου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι οι επιθέσεις έγιναν κατά κύματα, με στόχο στρατιωτικές τοποθεσίες στην πόλη Masyaf, όπου εργάζονταν φιλοϊρανοί εμπειρογνώμονες ανάπτυξης όπλων.

