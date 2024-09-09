Στους 14 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών και 43 τραυματίστηκαν μετά από μια σειρά ύποπτων ισραηλινών επιθέσεων εναντίον στόχων στην ύπαιθρο της Χάμα της Συρίας, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
#BREAKING: It has now been determined that two #IRGC bases near #Damascus & #Homs & a research center of the #Syrian MOD for design & development of ballistic missiles in #Hama & a weapon storage site near #Tartus were among 13 targets that #Israel Air Force destroyed in #Syria… pic.twitter.com/04LYI6irs8— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 9, 2024
Έξι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, δήλωσε ο Δρ Φαϊσάλ Χαϊντάρ, διευθυντής του Εθνικού Νοσοκομείου Masyaf.
Unknown Air Forces Strikes Hama and Tartus in Syria— Dana Levi דנה🇮🇱🇺🇸 (@Danale) September 8, 2024
Syrian sources say this is the largest Israeli attack in the last couple of years.
The target was a Hezbollah weapons production center located in Masyaf. pic.twitter.com/I4MJcMFqWA
Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, στοχοποιήθηκαν πέντε τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου ενός κέντρου επιστημονικής έρευνας. Ένας παρατηρητής του πολέμου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι οι επιθέσεις έγιναν κατά κύματα, με στόχο στρατιωτικές τοποθεσίες στην πόλη Masyaf, όπου εργάζονταν φιλοϊρανοί εμπειρογνώμονες ανάπτυξης όπλων.
