Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σήμερα εκτεταμένες πλημμύρες στο Σίδνεϊ, την πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, όπου περισσότεροι από 10 άνθρωποι διασώθηκαν και οι αρχές υποχρεώθηκαν να εκδώσουν εντολές εκκένωσης για ορισμένα προάστια.

More than a dozen people have been rescued from floodwaters overnight in Sydney, with evacuation warnings still in place across the city. #9News



FLOODS https://t.co/D0dn4lk5Rc pic.twitter.com/pKSZatKNjO June 7, 2024

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι έστησαν 13 επιχειρήσεις διάσωσης και έλαβαν 297 κλήσεις για βοήθεια από κατοίκους του Σίδνεϊ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέδωσαν δέκα εντολές εκκένωσης για τα βορειοδυτικά προάστια του Σίδνεϊ.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο έντονων πλημμυρικών φαινομένων στην αυστραλιανή μεγαλούπολη των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.