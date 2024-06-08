Λογαριασμός
Αυστραλία: Διασώσεις και εντολές εκκένωσης εξαιτίας των πλημμυρών σε περιοχές του Σίδνεϊ (Βίντεο)

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι έστησαν 13 επιχειρήσεις διάσωσης και έλαβαν 297 κλήσεις για βοήθεια από κατοίκους του Σίδνεϊ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σήμερα εκτεταμένες πλημμύρες στο Σίδνεϊ, την πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, όπου περισσότεροι από 10 άνθρωποι διασώθηκαν και οι αρχές υποχρεώθηκαν να εκδώσουν εντολές εκκένωσης για ορισμένα προάστια.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι έστησαν 13 επιχειρήσεις διάσωσης και έλαβαν 297 κλήσεις για βοήθεια από κατοίκους του Σίδνεϊ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι αρχές της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέδωσαν δέκα εντολές εκκένωσης για τα βορειοδυτικά προάστια του Σίδνεϊ.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο έντονων πλημμυρικών φαινομένων στην αυστραλιανή μεγαλούπολη των 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

