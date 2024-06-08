Ουκρανία: 26 νεκροί από ουκρανικά πλήγματα σε κατεχόμενο έδαφος από τη Ρωσία

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν την Παρασκευή κατά τη διάρκεια αρκετών ουκρανικών πληγμάτων σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι κατοχικές αρχές.

Ένα διπλό πλήγμα είχε στόχο συγκεκριμένα το χωριό Σαντοβέ, στη νότια περιοχή της Χερσώνας, μέρος της οποίας τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Σάλντο, επικεφαλής των ρωσικών κατοχικών αρχών της περιοχής, μια βόμβα κατέστρεψε ένα κατάστημα "με μεγάλο αριθμό επισκεπτών και υπαλλήλων" σε αυτό το χωριό, προτού ένας πύραυλος HIMARS πλήξει την περιοχή, σκοτώνοντας 22 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15. "Μετά τον πρώτο βομβαρδισμό, οι κάτοικοι των παρακείμενων σπιτιών βγήκαν έξω τρέχοντας για να βοηθήσουν τα θύματα, αλλά λίγο μετά έφθασε και ένας πύραυλος HIMARS", δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σάλντο κατήγγειλε την "αποτρόπαια δολοφονία αμάχων" που κατέστη δυνατή λόγω των παραδόσεων δυτικών όπλων στο Κίεβο, και το διπλό πλήγμα που είχε στόχο "να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα".

Νωρίτερα την ίδια μέρα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 57 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυραύλους αμερικανικής κατασκευής ATACMS στην πόλη Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, που τελεί επίσης υπό ρωσικό έλεγχο.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, αυτό το ουκρανικό πλήγμα προκάλεσε κυρίως την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας.

"Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών από τη σημερινή πυραυλική επίθεση στο Λουχάνσκ ανέρχεται σε 57. Τέσσερις μεταξύ αυτών κατέληξαν", διευκρίνισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η τοπική υπουργός Υγείας Ναταλία Παστσένκο.

Σύμφωνα με τον φιλορώσο επικεφαλής της περιφέρειας του Λουχάνσκ, Λεονίντ Πασέτσνικ, δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τρία νηπιαγωγεία και ένα κολέγιο υπέστησαν επίσης ζημιές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι "πέντε αμερικανικής κατασκευής πύραυλοι ATACMS" "στόχευσαν σκόπιμα κατοικημένες περιοχές της πόλης Λουχάνσκ".

Τέσσερις από αυτούς τους πυραύλους καταρρίφθηκαν από ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ ο πέμπτος έπληξε δύο κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με άλλο δελτίο Τύπου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε το χωριό Παρασκοβιίβκα στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Το χωριό Παρασκοβιίβκα βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ντονέτσκ, της μεγαλύτερης πόλης που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο στην ομώνυμη περιφέρεια.

Τα ρωσικά στρατεύματα κερδίζουν έδαφος εδώ και μήνες στο Ντονμπάς απέναντι σε έναν ουκρανικό στρατό που έχει ελλείψεις σε άνδρες και πυρομαχικά. Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίσης στις 10 Μαΐου επίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, καταλαμβάνοντας αρκετές τοποθεσίες.

Στην ουκρανική πλευρά, μια γυναίκα 71 ετών σκοτώθηκε από ρωσικό πλήγμα στη Νικόπολη, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική χώρα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σέρχι Λίσακ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

