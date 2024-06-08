Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη χθες Παρασκευή κατά την αναγκαστική προσγείωση που επιχείρησε ο πιλότος σε δρόμο της πόλης Αρβάντα του Κολοράντο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Το αεροσκάφος Beechcraft 35 συνετρίβη γύρω στις 9:30 το πρωί (τοπική ώρα) στον κήπο σπιτιού της Αρβάντα, μιας πόλης που βρίσκεται σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από το Ντένβερ – την πρωτεύουσα αυτής της αμερικανικής πολιτείας –, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Two adults and two children were hospitalized after their small plane crashed into a neighborhood outside Denver, Colorado. Good Samaritans rushed to the scene to pull them from the fiery wreckage. @MolaReports has the details. https://t.co/oWg19HCjp7 pic.twitter.com/iaUPDvLp8i — World News Tonight (@ABCWorldNews) June 7, 2024

Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε η τοπική αστυνομική διεύθυνση, φαίνονται πυροσβέστες να ρίχνουν νερό στα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες, εκ των οποίων οι δύο είναι ανήλικοι, διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο της περιοχής.

Περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Centennial, ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου πως αντιμετώπιζε πρόβλημα στον κινητήρα και ήταν υποχρεωμένος να επιχειρήσει αναγκαστική προσγείωση.

«Χάνω ισχύ γρήγορα. Ίσως χρειαστεί να το κατεβάσω κάπου κοντά στο Στάντλεϊ», ανέφερε ο πιλότος. Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ζητά να τον ενημερώσει, αν μπορεί να τον βοηθήσει σε κάτι. Ο πιλότος ακούγεται ανήσυχος να λέει: «Αχ, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα πρέπει να το κατεβάσω σε ένα χωράφι, κάπου».

Μια γυναίκα που είχε βγει για να ποτίσει τα λουλούδια της, είδε το αεροσκάφος να χάνει απότομα ύψος. Αφηγήθηκε στο CBS ότι είδε το αεροσκάφος να χτυπά σε δέντρο και ακολούθως να πέφτει στον δρόμο, καταλήγοντας έξω από το σπίτι του γείτονά της.

Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο τηλεοπτικό δίκτυο KDVR ότι αρκετοί περίοικοι έσπευσαν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

