Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Νάσερ Καναανί κάλεσε χθες Παρασκευή τις ΗΠΑ και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν «πλήρως και εμπράκτως» να υποστηρίζουν το Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστεί η «απερίσκεπτη και ωμή» βία εναντίον των Παλαιστινίων.

Σχολιάζοντας τοποθέτηση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ – ο οποίος τόνισε πως μια βιώσιμη εκεχειρία είναι ο μόνος τρόπος για την προστασία των αμάχων στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων – ο Καναανί είπε ότι δεν αρκούν τα λόγια για να μπει τέλος στην απελπιστική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Ο μόνος τρόπος, συμπλήρωσε, για να τερματιστεί «αυτή η οδυνηρή τραγωδία, καθώς επίσης η απερίσκεπτη και ωμή βία» εναντίον των Παλαιστινίων είναι η «πλήρης και έμπρακτη» διακοπή της υποστήριξης του Ισραήλ από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την άνευ προηγουμένου αιματοχυσία της 7ης Οκτωβρίου που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους. Έκτοτε, τουλάχιστον 36.731 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 83.530 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

