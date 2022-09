Αυστραλία: Δεκάδες μαθητές τραυματίστηκαν σε σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με φορτηγό στη Μελβούρνη - Δείτε βίντεο

Μια σχολική εκδρομή, παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία όταν το σχολικό που μετέφερε 27 μαθήτριες και 4 καθηγητές συγκρούστηκε με φορτηγό και έπεσε μέσα σε ένα χαντάκι 50 μέτρων στο Bacchus Marsh, στα βορειοδυτικά της Μελβούρνης, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Students from Loreto College in Ballarat were heading to a Space Camp in the U.S when their bus collided with a truck. All students were taken to hospital including one teenage girl who was airlifted in a serious condition. More next on @TheTodayShow @9NewsMelb https://t.co/ig4riAiPUs