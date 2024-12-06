Αυστραλία: Εμπρησμός σε συναγωγή στην Μελβούρνη

Δυο πρόσωπα αναζητούνται στην Αυστραλία για εμπρησμό σε συναγωγή της Μελβούρνης πριν από το ξημέρωμα σήμερα (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η αστυνομία, ενέργεια που καταδίκασε αμέσως ο πρωθυπουργός του κράτους της Ωκεανίας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό.

Η πυρκαγιά, για την οποία διενεργείται έρευνα, εκδηλώθηκε στις 04:10 (τοπική ώρα· 19:10 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας) στη συναγωγή Αντάς Ισραέλ, σε νοτιοανατολικό προάστιο της Μελβούρνης, ανέφεραν οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Αυτόπτης μάρτυρας, που πήγε στη συναγωγή να προσευχηθεί, είπε πως είδε «δυο μασκοφόρους», ανέφερε ο Κρις Μάρεϊ, ερευνητής της αστυνομίας στην πολιτεία Βικτόρια, σε αστυνομικούς παρόντες στον τόπο του εγκλήματος.

«Θεωρούμε πως ήταν εμπρησμός» και μάλιστα «στοχευμένος». «Αυτό που δεν ξέρουμε είναι το γιατί», πρόσθεσε ο κ. Μάρεϊ.

Η αστυνομία αναζητεί τους εμπρηστές για να τους συλλάβει και θα αυξήσει τις περιπολίες της, πρόσθεσε.

«Κανένας δεν τραυματίστηκε», αλλά «η συναγωγή υπέστη μεγάλες ζημιές», σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας της πολιτείας.

Τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν τις προσπάθειες πυροσβεστών να σβήσουν τις φλόγες.

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της συναγωγής, ο Μπέντζαμιν Κλάιν, δήλωσε πως κάποιοι πιστοί προσεύχονταν καθιστοί όταν εκδηλώθηκε η φωτιά.

Παριστάμενοι «έτρεξαν προς το πίσω μέρος της συναγωγής», συνέχισε. «Αν αυτό είχε γίνει μια ώρα αργότερα, θα υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι στο εσωτερικό», τόνισε ακόμη ο κ. Κλάιν, σύμφωνα με τον οποίο ιερά βιβλία και άλλα αντικείμενα καθώς και μέρος της επίπλωσης καταστράφηκαν.

«Mηδενική ανοχή» έναντι του αντισημιτισμού

«Αυτή η βία, αυτός ο εκφοβισμός και αυτή η καταστροφή σε χώρο λατρείας είναι σκάνδαλο», τόνισε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι κυβέρνησή του επιδεικνύει «μηδενική ανοχή» έναντι του αντισημιτισμού, που δεν έχει «απολύτως καμιά θέση στην Αυστραλία».

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας θα βοηθήσει τις τοπικές αρχές στην πολιτεία Βικτόρια στο πλαίσιο της έρευνας, διευκρίνισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Το 1995, η συναγωγή είχε επίσης γίνει στόχος εμπρησμού, που προκάλεσε ζημιές στους τοίχους και σε ρολά της Τορά (ιερού βιβλίου του ιουδαϊσμού), σύμφωνα με τον κ. Κλάιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

