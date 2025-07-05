Ο Τραμπ υπεγραψε το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» - Το «πάρτι» στον Λευκό Οίκο και το συμβολικό δώρο που έλαβε (Δείτε εικόνες)

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή το σαρωτικό πακέτο περικοπών φόρων και δαπανών, αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο», σε μια τελετή για την 4η Ιουλίου, γεμάτη πατριωτική μεγαλοπρέπεια και συμβολισμό.

Η τελετή και τα Β-2

Η τελετή στον Λευκό Οίκο, η οποία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με ένα στρατιωτικό «πικνίκ», περιελάμβανε μια πτήση των ενόπλων δυνάμεων και την παρακολούθησαν πανευτυχείς οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και του Αρχηγού της Πλειοψηφίας Στιβ Σκάλις, και οι δύο από τη Λουιζιάνα, οι οποίοι βοήθησαν στην ψήφιση του νομοσχεδίου στη βουλή την Πέμπτη.

«Η χώρα μας είχε τόσα πολλά να γιορτάσει αυτή την Ημέρα Ανεξαρτησίας καθώς εισερχόμαστε στο 249ο έτος της. Η Αμερική κερδίζει, κερδίζει, κερδίζει όπως ποτέ άλλοτε», δήλωσε ο Τραμπ πριν υπογράψει το νομοσχέδιο.

«Κάναμε επίσημα τις φορολογικές περικοπές μόνιμες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φορολογική μείωση στην ιστορία της χώρας μας», συνέχισε. «Καταγράφουμε κάθε είδους οικονομικό ρεκόρ αυτή τη στιγμή, και αυτό πριν καν ξεκινήσει (η εφαρμογή του νομοσχεδίου). Αφού ξεκινήσει αυτό, η χώρα μας θα γίνει οικονομικά ένας πύραυλος».

Υποστηρίζοντας ότι αρχίζει «ο χρυσός αιώνας της Αμερικής», ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για το σπουδαιότερο επίτευγμά του από την αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. «Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπους τόσο χαρούμενους στη χώρα μας εξαιτίας αυτού (του νομοσχεδίου), επειδή μεριμνά για τόσες πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες: στρατιωτικούς, πολίτες όλων των τάξεων, θέσεις εργασίας κάθε είδους», είπε, ευχαριστώντας τους ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο – τον Μάικ Τζόνσον, πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Τζον Θουν, ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία – για την έγκριση του νομοσχεδίου στα δύο νομοθετικά σώματα.

«Ορίστε λοιπόν η μεγαλύτερη μείωση φόρων, η μεγαλύτερη περικοπή δαπανών, η μεγαλύτερη επένδυση στην ασφάλεια των συνόρων στην αμερικανική ιστορία», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Καθώς μια μπάντα έπαιζε τον εθνικό ύμνο, ένα βομβαρδιστικό B-2 Spirit, συνοδευόμενο από δύο αεροσκάφη F-35, πέταξε πάνω από τον Λευκό Οίκο προς τιμήν της αμερικανικής επιδρομής στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν τον περασμένο μήνα. Οι πιλότοι που συμμετείχαν σε αυτές τις επιθέσεις, στην Επιχείρηση Midnight Hammer, προσκλήθηκαν στην εκδήλωση από τον πρόεδρο.

Το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο»

Η Γερουσία ενέκρινε την Τρίτη το νομοσχέδιο με 51 ψήφους υπέρ και 50 κατά, με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να χρειάζεται να «λύσει» την ισοπαλία. Αυτό οδήγησε το νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία το ενέκρινε με ψήφους 218 υπέρ και 214 κατά την Πέμπτη, μόλις μία ημέρα πριν από την «αυθαίρετη» προθεσμία του Τραμπ για την 4η Ιουλίου.

Η υπογραφή του νομοσχεδίου ολοκλήρωσε μια εξαντλητική, πολύμηνη διαδικασία, κατά την οποία η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία διαφώνησαν δημόσια για το αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έπρεπε να προσπαθήσει να περάσει τις προτεραιότητες εσωτερικής πολιτικής του Τραμπ σε ένα νομοσχέδιο ή να τις χωρίσει σε δύο. Μετριοπαθείς και συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι διαφώνησαν επίσης για το πόσο θα έπρεπε να περικόψουν τα ομοσπονδιακά προγράμματα του διχτυού ασφαλείας - Medicaid και την επισιτιστική βοήθεια (το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας, ή SNAP) - καθώς και για το πόσο θα αυξήσουν το ανώτατο όριο έκπτωσης στους κρατικούς και τοπικούς φόρους (ή SALT).

Το σαρωτικό νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό εκπληρώνει πολλές από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Τραμπ: αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, χρηματοδότηση της εκστρατείας μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών και παράταση των φοροαπαλλαγών που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα στον Λευκό Οίκο.

Προκειμένου να αντισταθμιστεί η διόγκωση του χρέους, προβλέπεται δραστική μείωση του ομοσπονδιακού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας και σημαντικές περικοπές στο Medicaid, το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.

Και παρά τις συντηρητικές εκκλήσεις για αντιμετώπιση του αυξανόμενου χρέους και ελλείμματος, ο νόμος Τραμπ προβλέπεται να αυξήσει το εθνικό χρέος κατά 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε επίσης ότι 11,8 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να χάσουν την ασφαλιστική κάλυψη υγείας λόγω των περικοπών του Medicaid και άλλων διατάξεων της νομοθεσίας.

«Αντιδημοφιλές»

Μια σειρά από πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το μεγάλο νομοσχέδιο του Τραμπ είναι βαθιά αντιδημοφιλές. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac διαπίστωσε ότι το 53% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αντιτίθεται στο νομοσχέδιο, ενώ μόνο το 27% το υποστηρίζει. Και οι Δημοκρατικοί, πρόθυμοι να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως της Γερουσίας το 2026, ανυπομονούν για την ευκαιρία να καταστήσουν το νομοσχέδιο Τραμπ κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής τους εκστρατείας στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ούτε ένα πράγμα στο "μεγάλο, άσχημο νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ "δεν θα κάνει ουσιαστικά τη ζωή πιο προσιτή για τους απλούς Αμερικανούς, και αυτός είναι μόνο ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι αντίθετοι με αυτό», δήλωσε την Πέμπτη ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, σε μια ομιλία που έσπασε ρεκόρ και διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες.

«Ήμασταν σε κόλαση την περασμένη εβδομάδα, σε κόλαση αυτή την εβδομάδα, σε κόλαση χθες, σε κόλαση σήμερα», είπε υπό τις έντονες ζητωκραυγές των Δημοκρατικών. «Και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε κόλαση σε αυτή την προσπάθεια να βλάψουμε τον αμερικανικό λαό».

Το «πάρτι» και οι λαμπροί καλεσμένοι

Μόλις μια μέρα αφότου το Κογκρέσο ψήφισε το νομοσχέδιο, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη αρχίσει να συζητούν για την πραγματοποίηση κάποιων αλλαγών σε αυτό. Ενώ επαινούσε τις φορολογικές περικοπές και τις περικοπές δαπανών στο πακέτο, ο Βανς άνοιξε «την πόρτα» την Παρασκευή, για την αλλαγή ορισμένων από τις πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Ο Τραμπ «κάνει μια μεταρρύθμιση, βλέπει πώς εξελίσσεται και είναι πάντα πρόθυμος να κάνει μια συζήτηση προκειμένου να βελτιώσει τα πράγματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Βόρεια Ντακότα ο αντιπρόεδρος, ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Βουλής και της Γερουσίας αυτή την εβδομάδα.

Στην τελετή στον Λευκό Οίκο, οι Ρεπουμπλικάνοι συναγωνίστηκαν μεταξύ τους για να βρεθούν κοντά στον Τραμπ για την ευκαιρία να φωτογραφηθούν κατά την υπογραφή του νομοσχεδίου.

Εκτός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και του Αρχηγού της Πλειοψηφίας Στιβ Σκάλις, μεταξύ των γερουσιαστών που ήταν παρόντες ήταν και ο βουλευτής της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τζον Μπαράσο, από το Ουαϊόμινγκ, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Μάικ Κράπο, από το Άινταχο, και ο πρόεδρος του προϋπολογισμού, Λίντσεϊ Γκράχαμ, από τη Νότια Καρολίνα. Από τη Βουλή των Αντιπροσώπων παραβρέθηκαν ο βουλευτής της πλειοψηφίας, Τομ Έμερ, από τη Μινεσότα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ways and Means, Τζέισον Σμιθ, από το Μιζούρι, και η πρόεδρος του προϋπολογισμού, Τζόντι Άρινγκτον, από το Τέξας.

Ο Τζόνσον έκανε ένα δώρο στον Τραμπ κατά την υπογραφή: «Αυτό είναι το σφυρί που χρησιμοποιήθηκε για να θεσπιστεί το μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο», είπε.

Το καλύτερο δώρο γενεθλίων για την Αμερική

Την ψήφιση του εμβληματικού του «μεγάλου, όμορφου νομοσχεδίου» χαιρέτισε ο Ντόναλντ Τραμπ με ενθουσιασμό και την Πέμπτη, δηλώνοντας πως «δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερο δώρο γενεθλίων για την Αμερική», λίγες ώρες πριν τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Ντε Μόιν της Αϊόβα, η οποία σηματοδότησε την έναρξη των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ το 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος μετέτρεψε το γεγονός σε προεκλογική συγκέντρωση, επαναλαμβάνοντας τους γνωστούς ισχυρισμούς περί «νοθείας» στις εκλογές του 2020, επιτιθέμενος στα ΜΜΕ και σαρκάζοντας τον Τζο Μπάιντεν.

Ταυτόχρονα, σε μια αναπάντεχη στροφή, ο Τραμπ υποστήριξε πως είναι πρόθυμος να επιτρέψει σε μετανάστες εργάτες να παραμείνουν στις ΗΠΑ, εφόσον οι αγρότες που τους απασχολούν εγγυηθούν για αυτούς. «Αν ένας αγρότης είναι πρόθυμος να εγγυηθεί για αυτούς, τότε μάλλον πρέπει να το δεχτούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μόλις μετά από μισή ώρα ομιλίας, αναφέρθηκε στους εορτασμούς του 2026, προαναγγέλλοντας μεταξύ άλλων μια «Μεγάλη Αμερικανική Έκθεση Πολιτειών», διοργάνωση αγώνα UFC εντός των χώρων του Λευκού Οίκου με 25.000 θεατές, καθώς και την τηλεοπτική σειρά αγώνων «Patriot Games» για μαθητές-αθλητές.

