Ουκρανία: Αυξάνονται οι παγκόσμιες τιμές των σιτηρών από το χτύπημα της Ρωσίας σε λιμάνι του Δούναβη (Δείτε βίντεο)

Η Ρωσία επιτέθηκε στα λιμάνια σιτηρών της Ουκρανίας τα ξημερώματα της Τετάρτης, συμπεριλαμβανομένου ενός λιμανιού της ενδοχώρας κατά μήκος του ποταμού Δούναβη από τη Ρουμανία, εκτινάσσοντας τις παγκόσμιες τιμές των τροφίμων στα ύψη καθώς η Μόσχα εντείνει τη χρήση βίας για να επιβάλει εκ νέου τον αποκλεισμό των ουκρανικών εξαγωγών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι μία αποθήκη σιτηρών υπέστη ζημιά στο λιμάνι Ιζμαϊλ του Δούναβη στην περιοχή της Οδησσού: «Τα ουκρανικά σιτηρά έχουν τη δυνατότητα να θρέψουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων X, παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

Russia attacked the Port of Izmail last night It’s Ukraine’s largest port on the Danube delta & is located just across the border from Romania (NATO member) 15% of the city’s population are Romanians & Bulgarians Many ethnic Turks also live there. pic.twitter.com/dOfQxmONd1

Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα, έγραψε ο κυβερνήτης της περιοχής της Οδησσού Oleh Kiper, αναφέρει το Reuters. Ο Kiper δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες που δείχνουν τα συνεργεία της πυροσβεστικής να προσπαθούν να σβήσουν μια φωτιά σε ένα πολυώροφο κτίριο δίπλα σε ένα ποτάμι.

«Δυστυχώς, υπάρχουν ζημιές», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram. «Οι πιο σημαντικές είναι στο νότο της χώρας. Ρώσοι τρομοκράτες επιτέθηκαν για άλλη μια φορά σε λιμάνια, στα σιτηρά, στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.»

Μια βιομηχανική πηγή επιβεβαίωσε επίσης ότι το λιμάνι Ιζμαϊλ ήταν ο κύριος στόχος της επίθεσης, αξιολογώντας το επίπεδο της ζημιάς ως «σοβαρό».

Η εισαγγελία της Ουκρανίας δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν έναν ανακριτή εγκλημάτων πολέμου έξω από ένα ερειπωμένο κτίριο και τουλάχιστον δύο κατεστραμμένες αποθήκες με σιτάρι.

Δύο μικρά λιμάνια επί του Δούναβη, το Ρένι και το Ιζμαΐλ θεωρούνται στρατηγικής σημασίας και το Ρένι έχει ήδη βομβαρδισθεί στο παρελθόν. Αυτήν την φορά, η εισαγγελία του Ιζμαΐλ διενεργεί την έρευνα, γεγονός που δείχνει ότι οι καταστροφές έγιναν στην περιοχή αυτή.

Το λιμάνι, κατά μήκος του ποταμού από τη Ρουμανία-μέλος του ΝΑΤΟ, έχει χρησιμεύσει ως η κύρια εναλλακτική οδός εξόδου από την Ουκρανία για εξαγωγές σιτηρών από τότε που η Ρωσία επέβαλε εκ νέου τον de facto αποκλεισμό των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας στα μέσα Ιουλίου.

Και ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις δήλωσε στο Twitter ότι οι συνεχείς επιθέσεις της Ρωσίας κατά μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Ουκρανίας στον Δούναβη, στην μεθόριο με την Ρουμανία, είναι απαράδεκτες. «Είναι εγκλήματα που επηρεάζουν ακόμη περισσότερο την ικανότητα της Ουκρανίας να μεταφέρει προϊόντα διατροφής προς όσους τα έχουν ανάγκη στον κόσμο» σε συνεργασία με την γείτονα Ρουμανία, πρόσθεσε.

Russia's continued attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, in the proximity of Romania🇷🇴, are unacceptable. These are war crimes and they further affect UA's capacity to transfer their food products towards those in need in the world.