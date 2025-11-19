Guardian: Ενδείξεις ότι το Ισραήλ έριξε βόμβες διασποράς στον Λίβανο

Το Ισραήλ φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες βόμβες διασποράς στον Λίβανο, σύμφωνα με φωτογραφικά ντοκουμέντα που επαληθεύτηκαν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και επικαλείται ο Guardian.

Οι εικόνες, τις οποίες έχουν εξετάσει έξι διαφορετικοί εμπειρογνώμονες οπλικών συστημάτων, φαίνεται να δείχνουν υπολείμματα δύο διαφορετικών τύπων ισραηλινών πυρομαχικών διασποράς, τα οποία βρέθηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: νότια του ποταμού Λιτάνι, στις δασώδεις κοιλάδες του Ουάντι Ζιμπκίν, του Ουάντι Μπαργκόουζ και του Ουάντι Ντέιρ Σιριάν.

The Guardian found that the IDF used cluster munitions, including the Barak Eitan and Ra'am Eitan in Lebanon. pic.twitter.com/MG1kJhsKc3 — Trevor Ball (@Easybakeovensz) November 19, 2025

Τα στοιχεία αποτελούν την πρώτη ένδειξη ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά βόμβες διασπορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, από τον πόλεμο του Λιβάνου το 2006. Θα ήταν επίσης η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση από το Ισραήλ των δύο νέων τύπων πυρομαχικών διασποράς — των κατευθυνόμενων βλημάτων 155mm M999 Barak Eitan και 227mm Ra’am Eitan.

Τα βλήματα διασποράς λειτουργούν ως δοχεία που, κατά την έκρηξη, διασπείρουν δεκάδες ή και εκατοντάδες μικρότερα υποπυρομαχικά, γνωστά ως «bomblets», σε μια ευρεία περιοχή μεγέθους αρκετών γηπέδων ποδοσφαίρου. Η χρήση τους είναι ευρέως απαγορευμένη επειδή περίπου το 40% των υποπυρομαχικών δεν εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση, καθιστώντας τα επικίνδυνα για αμάχους που μπορεί αργότερα να σκοτωθούν όταν εκραγούν.

Μέχρι σήμερα, 124 κράτη έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση για τις βόμβες διασποράς, η οποία απαγορεύει τη χρήση, την παραγωγή και τη μεταφορά τους. Το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση και δεν δεσμεύεται από αυτή.

Ο ισραηλινός στρατός ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τη χρήση πυρομαχικών διασποράς, αλλά δήλωσε ότι «χρησιμοποιεί μόνο νόμιμα όπλα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ τόνισε ότι λαμβάνει μέτρα για τη μείωση της βλάβης σε αμάχους».

Ο πόλεμος Ισραήλ–Χεζμπολάχ, που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023 και προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 4.000 ανθρώπων στον Λίβανο και περίπου 120 στο Ισραήλ, άφησε τη λιβανέζικη οργάνωση βαθιά αποδυναμωμένη. Μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου παραμένει κατεστραμμένο, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά τις αεροπορικές επιδρομές, παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε πέρυσι.

Οι φωτογραφίες από τα υπολείμματα του πυρομαχικού διασποράς M999 Barak Eitan των 155 χιλιοστών, που κατασκευάστηκε από την Elbit Systems το 2019, έχουν επαληθευτεί από έξι ανεξάρτητους ειδικούς σε οπλικά συστήματα, αναφέρει ο Guardian.

Κάθε βλήμα M999 απελευθερώνει εννέα υποπυρομαχικά, τα οποία εκρήγνυνται σε 1.200 θραύσματα βολφραμίου, σύμφωνα με εγχειρίδιο του αμερικανικού στρατού για το συγκεκριμένο όπλο.

Φωτογραφίες από τα υπολείμματα του δεύτερου πυρομαχικού αναγνωρίστηκαν ως βόμβα διασποράς από πέντε ειδικούς σε οπλικά συστήματα. Οι περισσότεροι, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν το ακριβές μοντέλο, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς ανοιχτές πηγές για αυτόν τον τύπο ρουκέτας.

Ο Τζένζεν-Τζόουνς και ένας ακόμη αναλυτής όπλων κατέληξαν ότι πρόκειται για έναν κατευθυνόμενο πύραυλο 227mm Ra’am Eitan — έναν νέο τύπο όπλου διασποράς που έχει αναπτύξει η Elbit Systems. Το συγκεκριμένο βλήμα φαίνεται ότι κατασκευάστηκε το 2017, όπως δείχνει ο κωδικός παρτίδας.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν τον Ra’am Eitan ως κατευθυνόμενο πύραυλο που μεταφέρει 64 υποπυρομαχικά, τα οποία «διασκορπίζονται σε μεγάλη ακτίνα και σκοτώνουν όποιον βρίσκεται στην περιοχή». Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF τον Φεβρουάριο του 2024, μονάδες του ισραηλινού στρατού στα βόρεια σύνορα είχαν ήδη εξοπλιστεί με τον συγκεκριμένο πύραυλο ενόψει πιθανής σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ.



Πηγή: skai.gr

