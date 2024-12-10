Ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι έκανε λόγο την Δευτέρα για «κενό ηγεσίας» στην Ευρώπη εξαιτίας της αποδυνάμωσης αυτού του ρόλου που διαδραματίζουν παραδοσιακά η Γαλλία και η Γερμανία από κοινού.

«Η γαλλογερμανική ηγεσία έχει εξασθενίσει», έκρινε ο κ. Ντράγκι κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης χθες στο Μιλάνο. «Αλλά δεν βλέπω καμιά άλλη ηγεσία ικανή να οδηγήσει την Ευρώπη σε κοινό μέλλον. Υπάρχει κενό ηγεσίας, αλλά πρέπει να φανούμε υπομονετικοί και να περιμένουμε τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία, πρόσθεσε.

Ο κ. Ντράγκι αναφερόταν στη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού υπό το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στη Γερμανία, που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες εκλογές τον Φεβρουάριο, και στην ψήφο δυσπιστίας που σήμανε το τέλος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ στη Γαλλία. Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καλείται πλέον να ονομάσει νέο πρωθυπουργό, κάτι που υποσχέθηκε να κάνει σύντομα.

Ο κ. Ντράγκι —ο πρώην πανίσχυρος πρόεδρος της ΕΚΤ (2011-2019) και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ιταλίας (2021-2022)— πριν από μερικές εβδομάδες δημοσιοποίησε έκθεση για το μέλλον της ΕΕ, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ομιλία του, έκανε λόγο για «δύσκολη» συγκυρία για την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, κάλεσε να επιδειχθεί αισιοδοξία, ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορέσουν να επιτύχουν. «Διότι, αν είσαι απαισιόδοξος, κάθεσαι σπίτι σου», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

