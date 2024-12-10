Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ τόνισε πως ενδεχόμενος εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στη χώρα του και τις ΗΠΑ δεν θα ανεδείκνυε «κανέναν νικητή», μερικές εβδομάδες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου 2025 ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πόλεμοι δασμών, οι εμπορικοί πόλεμοι κι οι τεχνολογικοί πόλεμοι αντίκεινται προς τις ιστορικές τάσεις και τους οικονομικούς κανόνες και δεν αναδεικνύουν κανέναν νικητή», υπογράμμισε ο κ. Σι, αναφερόμενος στις σινοαμερικανικές σχέσεις, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με στελέχη διεθνών οικονομικών θεσμών.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο με την αμερικανική κυβέρνηση, να διευρύνει τη συνεργασία, να διαχειριστεί τις διαφωνίες και να προωθήσει την ανάπτυξη των σινοαμερικανικών σχέσεως προς σταθερή, υγιή και διαρκή κατεύθυνση», διαβεβαίωσε.

Το Πεκίνο είχε ορίσει στόχο η ανάπτυξη της οικονομίας της να κυμανθεί περί το 5% του ΑΕΠ φέτος, παρά την άτονη εσωτερική κατανάλωση, την υψηλή ανεργία και τη συνεχιζόμενη κρίση στον τομέα των ακινήτων.

Ο κινέζος πρόεδρος τόνισε επίσης σήμερα πως η χώρα έχει «απόλυτη πεποίθηση» πως θα μπορέσει να επιτύχει τον στόχο της για την ανάπτυξη το 2024.

Τι είναι η δασμοί που θέλει να επιβάλει ο Τραμπ;

Πολλοί ακούν και διαβάζουν για τους δασμούς που θέλει να επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, οι ίδιοι δεν έχουν σαφή εικόνα περί τίνος πρόκειται. Οι απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα που ακολουθούν, ξεκαθαρίζουν την εικόνα...

Τι είναι το δασμολόγιο;

Πρόκειται για φόρο σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται στο εξωτερικό. Η θεωρία είναι ότι η φορολόγηση των ειδών, όταν έρχονται σε μία χώρα, τα καθιστά πιο ακριβά, επομένως οι άνθρωποι αγοράζουν αντ 'αυτού φθηνότερα τοπικά προϊόντα.

Τι προτείνει ο Τραμπ;

Ο Τραμπ σχεδιάζει δασμούς 25% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από το Μεξικό και τον Καναδά και ένα επιπλέον 10% των υφιστάμενων δασμών σε προϊόντα από την Κίνα.

Ποιος... πληρώνει;

Οι δασμοί πληρώνονται από την εγχώρια εταιρεία που εισάγει τα αγαθά, όχι από την ξένη χώρα που εξάγει. Αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι οι δασμοί θα πλήξουν άλλες χώρες, για παράδειγμα μπορεί να αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές τους, ώστε να προϊόντα τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην τεράστια αμερικανική αγορά.

Γιατί το κάνει αυτό ο Τραμπ;

Ο Τραμπ λέει ότι οι δασμοί θα ισχύουν μέχρι ο Καναδάς και το Μεξικό να καταργήσουν τα ναρκωτικά και τους παράνομους μετανάστες που περνούν τα σύνορα. Οι δασμοί στην Κίνα θα διαρκέσουν μέχρι να καταπολεμήσει τη φαιντανύλη που διακινείται λαθραία από τη χώρα, λέει ο ίδιος, ωστόσο οι πραγματικοί λόγοι είναι διαφορετικοί.

Τι είναι εμπορικός πόλεμος;

Ένας εμπορικός πόλεμος ξεσπά όταν οι χώρες προσπαθούν να επιτεθούν η μία στην άλλη με φόρους και ποσοστώσεις. Καθιστώντας τα προϊόντα από άλλες χώρες πιο ακριβά στην εισαγωγή, οι οικονομίες άλλων χωρών βλάπτονται, ενώ το εσωτερικό εμπόριο ενισχύεται. Μία πρώτη γεύση εμπορικού πολέμου πήραμε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η Κίνα προειδοποίησε σήμερα ότι «κανείς δεν θα κερδίσει» σε άλλη. Ο Τραμπ έχει διαφορετική άποψη...

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

