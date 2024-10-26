Γεωργία: Το φιλορωσικό «Γεωργιανό Όνειρο» κερδίζει τις εκλογές με ποσοστό 53%

Το κυβερνών Γεωργιανό Κόμμα της Γεωργίας απέσπασε ποσοστό 53% στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, με καταμετρημένο το 70% των εκλογικών τμημάτων, ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Ο συνασπισμός των τεσσάρων κομμάτων της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ποσοστό 38,28%.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 58,94%.

Το Γεωργιανό Όνειρο ανέφερε ότι θα εξασφαλίσει περίπου 90 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA.

Ωστόσο, η ηγέτιδα του αντιπολιτευόμενου Ενωμένου Εθνικού Κινήματος Τίνα Μποκουτσάβα δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο ηττήθηκε.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, χωρίς να περιμένει την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, έσπευσε να συγχαρεί το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα της Γεωργίας για τη «συντριπτική νίκη» του στις εκλογές. «Οι κάτοικοι της Γεωργίας ξέρουν ποιο είναι το καλύτερο για τη χώρα τους και σήμερα ακούστηκε η φωνή τους» ανέφερε.

Αμέσως μετά το τέλος της διαδικασίας επικράτησε χάος με τα αποτελέσματα των exit polls καθώς έδιναν εντελώς διαφορετικές προβλέψεις: σε ένα από αυτά το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο φαινόταν να κερδίζει με άνεση, ενώ δύο άλλα προέβλεπαν ότι η αντιπολίτευση θα έχει την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Το κανάλι Imedi TV, που στηρίζει το Γεωργιανό Όνειρο, προέβλεψε νίκη του συντηρητικού κόμματος με ποσοστό 56%. Τα κανάλια Formula και Mtavari Arkhi, που στηρίζουν την αντιπολίτευση, έλεγαν ότι τα φιλοδυτικά κόμματα θα καταφέρουν, όλα μαζί, να ελέγξουν το 150μελές κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.