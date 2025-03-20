Ισραηλινή αντιπροσωπεία αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για στρατηγικές διαβουλεύσεις σχετικά με το Ιράν, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει στην Τεχεράνη ένα παράθυρο δύο μηνών για να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία για τα πυρηνικά, όπως είχε προηγουμένως αναφέρει το Axios, και έχει απειλήσει με στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ομάδα του θεωρούν ότι οι πιθανότητες μιας συμφωνίας είναι μικρές και θέλουν να υπάρξει ένα κοινό σχέδιο σε περίπτωση που η κατάσταση κλιμακωθεί σε στρατιωτική δράση, δήλωσε ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση της Στρατηγικής Συμβουλευτικής Ομάδας ΗΠΑ-Ισραήλ (SCG) από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ. Πρόκειται για το ανώτερο φόρουμ συζήτησης ΗΠΑ-Ισραήλ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Νετανιάχου, ο υπουργός στρατηγικών υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζάχι Χανέγκμπι, αναμένεται να ηγηθούν της ισραηλινής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει επίσης ανώτερους εκπροσώπους από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, τον στρατό, τη Μοσσάντ, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας και την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, όπως ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Αναμένεται να συναντηθούν με αμερικανική ομάδα υπό την ηγεσία του συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, Μάικ Γουόλτς, και εκπροσώπους από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Πεντάγωνο και τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Όπως αναφέρει το Axios οι δύο ομάδες εργασίας αναμένεται να επικεντρωθούν στο πυρηνικό ζήτημα του Ιράν και την πιθανότητα διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι αναμένεται να συζητηθούν επίσης ο πόλεμος στη Γάζα και οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Λιβάνου για τα αμφισβητούμενα σύνορά τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.