Σουηδία: Χιονοστιβάδα παρέσυρε δύο ανθρώπους και ένα ελικόπτερο

Δύο άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι αφού παρασύρθηκαν από μια χιονοστιβάδα, η οποία καταπλάκωσε επίσης και ένα ελικόπτερο στο έδαφος, στον απώτατο βορρά της Σουηδίας, όπως έγινε γνωστό από την τοπική αστυνομία.

«Οι πρώτες αναφορές που λάβαμε, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, λένε ότι υπήρχαν επτά άνθρωποι εκεί και οι δύο αγνοούνται», είπε η Μαρία Λίνε, η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Ένα ελικόπτερο παρασύρθηκε επίσης από τη χιονοστιβάδα» στο εθνικό πάρκο Αμπίσκο, πρόσθεσε, επικαλούμενη αυτές τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Η Λίνε δεν γνώριζε τι εθνικότητας είναι οι αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σουησίας, μια ομάδα έκανε heliskiing, δηλαδή σκι από ελικόπτερο.

Τα κέντρα συντονισμού των υπηρεσιών διάσωσης της Σουηδίας και της Νορβηγίας ανέφεραν ότι έχουν στείλει στην περιοχή ελικόπτερα για να συμμετάσχουν στην έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

