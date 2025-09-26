Axios: Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk για να αναγκάσει τον Πούτιν να συνάψει ειρήνη

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να χτυπήσει μέχρι και τη Μόσχα. Σημειώνεται ότι το BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile είναι ένας αμερικανικός πύραυλος μεγάλης εμβέλειας, παντός καιρού, αεριωθούμενος, υποηχητικός πύραυλος που χρησιμοποιείται από το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το Βασιλικό Ναυτικό της Αυστραλίας και το Βασιλικό Ναυτικό σε επιχειρήσεις χερσαίων επιθέσεων σε πλοία και υποβρύχια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη στην εκπομπή «The Axios Show» ότι ζήτησε από τον Τραμπ ένα επιπλέον οπλικό σύστημα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες — ίσως χωρίς καν να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσει η Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν ανέφερε το όνομα του οπλικού συστήματος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, αλλά είπε ότι αν η Ρωσία γνώριζε ότι η Ουκρανία το διαθέτει, η πίεση για διαπραγματεύσεις θα αυξανόταν σημαντικά.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος και μια άλλη πηγή με γνώση για τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τον Tomahawk, έναν πύραυλο μακράς εμβέλειας με σύστημα ακριβείας.

Η Ουκρανία έχει θέσει το θέμα των Tomahawk με τις ΗΠΑ αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας εξοπλισμού που ζήτησε το Κίεβο πριν από αρκετούς μήνες.

Ήταν το μόνο οπλικό σύστημα στη λίστα που ο Τραμπ δεν είχε συμφωνήσει να πουλήσει, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του ζητήματος.

Η εφημερίδα Telegraph ανέφερε νωρίτερα την Παρασκευή ότι ο Ζελένσκι είχε ζητήσει Tomahawks κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ερωτηθείς για το τι θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ για να βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο, ο Ζελένσκι απάντησε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios: «Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει. Χθες του είπα τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα». «Παρεμπιπτόντως, το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Επειδή αν το έχουμε, νομίζω ότι θα ασκηθεί επιπλέον πίεση στον Πούτιν ώστε να καθίσει και να μιλήσει», τόνισε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσαν να τεθούν όροι στη χρήση του συστήματος από την Ουκρανία, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Ρωσίας.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Axios ότι ο Τραμπ του είχε πει ότι η Ουκρανία πρέπει να ανταποδώσει χτυπήματα: «Αν επιτεθούν στην ενέργειά μας, ο Πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε με επιθέσεις στη δική τους ενέργεια». Το ίδιο ισχύει και για τα αποθέματα όπλων και τα εργοστάσια παραγωγής.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία μπορεί ήδη να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία με drones, αλλά πολλοί στρατιωτικοί στόχοι διαθέτουν εξελιγμένα συστήματα αεροπορικής άμυνας που είναι δύσκολο να παραβιαστούν με drones.

Ο πύραυλος Tomahawk, που κατασκευάζεται από τη RTX, έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από τους πυραύλους που διαθέτει μέχρι στιγμής το ΝΑΤΟ, καθώς μπορεί να πετάξει έως και 1.000 μίλια, έναντι των περίπου 190 μιλίων των αμερικανικής κατασκευής ATACMS. Είναι επίσης πολύ πιο γρήγορος από τα drones της Ουκρανίας και έχει μεγαλύτερη ισχύ.

Η Ουκρανία προσπάθησε να παρακάμψει την απροθυμία των εταίρων της να της παράσχουν όπλα μακράς εμβέλειας αναπτύσσοντας τα δικά της συστήματα, όπως τα Palianytsia και Flamingo, τα οποία όμως δεν διαθέτουν την πολυετή εμπειρία της χρήσης που έχουν οι πύρυαλοι Tomahawk.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ του απάντησε «θα το εξετάσουμε» όταν του ζήτησε το νέο οπλικό σύστημα.

Η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να ανησυχεί τόσο για την προοπτική κλιμάκωσης, σε περίπτωση που η η Ουάσιγκτον παράσχει πυραύλους που θα φέρουν τη Μόσχα σε εμβέλεια, όσο και για τα δικά της αρκετά περιορισμένα αποθέματα πυραύλων Tomahawk, η αναπλήρωση των οποίων απαιτεί πολλούς μήνες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης στο Axios ότι αν οι Ρώσοι αξιωματούχοι αρνηθούν να τερματίσουν τον πόλεμο, θα πρέπει να γνωρίζουν που βρίσκονται τα καταφύγια.

