Ζελένσκι: Η Ουκρανία εντόπισε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από drones, πιθανότατα ουγγρικά

Η Ουκρανία εντόπισε παραβιάσεις του εναέριου χώρου της από αναγνωριστικά drones, τα οποία πιθανότατα είναι ουγγρικά, δήλωσε την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης μέσω Telegram ότι, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση, τα drones ενδέχεται να έκαναν αναγνωριστική αποστολή για το βιομηχανικό δυναμικό στις δυτικές παραμεθόριες περιοχές της Ουκρανίας.

«Διέταξα να επαληθευτούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και να υποβληθούν επείγουσες αναφορές για κάθε καταγεγραμμένο περιστατικό», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

