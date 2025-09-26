Η Ουγγαρία διαψεύδει τις καταγγελίες του Κιέβου για παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ουκρανίας

Η Ουκρανία υποψιάζεται ότι η Ουγγαρία πραγματοποίησε αναγνωριστικές πτήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τη Βουδαπέστη να διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέγραψαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας με αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που είναι πιθανότατα ουγγρικά» ανέφερε ο Ζελένσκι σε αναρτήσεις του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος «έχει τρελαθεί με την αντιουγγρική εμμονή του. Τώρα αρχίζει να βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν» αντέδρασε στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας Πέτερ Σιγιάρτο.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι, με βάση τις πρώτες αναλύσεις, τα ύποπτα drones «πραγματοποιούσαν ενδεχομένως αναγνωριστικές πτήσεις στις βιομηχανίες των μεθοριακών περιοχών της Ουκρανίας». Δεν διευκρίνισε σε ποιες ακριβές περιοχές καταγράφηκαν οι πτήσεις, ούτε το πότε, γράφοντας μόνο ότι έγιναν «πρόσφατα».

Μια από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που ενίσχυσαν τους πολιτικοοικονομικούς δεσμούς τους με τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ουγγαρία μοιράζεται σύνορα μήκους περίπου 140 χιλιομέτρων με το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας. Οι εντάσεις μεταξύ Κιέβου και Βουδαπέστης, που ήταν ήδη μεγάλες, οξύνθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου. Η Ουγγαρία αρνείται να στηρίξει στρατιωτικά το Κίεβο, μπλόκαρε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας στην ΕΕ και απειλεί να μην εγκρίνει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

Νωρίτερα σήμερα η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός της σε τρεις Ούγγρους υψηλόβαθμους αξιωματικούς, σε αντίποινα για μια παρόμοια απόφαση της Βουδαπέστης. «Κάθε πράξη μη σεβασμού εκ μέρους της Ουγγαρίας θα λαμβάνει αντίστοιχη απάντηση, ιδίως η έλλειψη σεβασμού απέναντι στους στρατιωτικούς μας» ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Ο Ούγγρος ομόλογός του απάντησε αμέσως μέσω του Facebook ότι «υπ’ αυτές τις συνθήκες η Ουκρανία περιμένει ότι η Ουγγαρία θα στηρίξει την ένταξή της στην ΕΕ».

Τον Αύγουστο η Βουδαπέστη χαρακτήρισε «ανεπιθύμητο πρόσωπο» έναν υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματικό, τον Ρόμπερτ Βρόβντι, ο οποίος προέρχεται από την ουγγρική μειονότητα της Ουκρανίας. Η Ουγγαρία τον θεωρεί υπεύθυνο για τα ουκρανικά πλήγματα στον ρωσικό αγωγό μεταφοράς πετρελαίου Ντρούζμπα που εφοδιάζει με καύσιμα την Ουγγαρία. Τον Ιούλιο είχε απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε τρεις Ουκρανούς στρατιωτικούς με αφορμή τον θάνατο, κατά τη διάρκεια της στρατολόγησης, ενός άνδρα που είχε διπλή υπηκοότητα. Σύμφωνα με τη Βουδαπέστη, οι στρατολόγοι του ουκρανικού στρατού τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου, κάτι που διαψεύδεται από το Κίεβο.

Στην Ουκρανία, στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας, ζει μια ουγγρική μειονότητα και το Κίεβο κατηγορεί τη Βουδαπέστη ότι έχει μοιράσει στα μέλη της δεκάδες χιλιάδες ουγγρικά διαβατήρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

