Η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη εξελίχθηκε καλύτερα απ’ ό,τι περίμενε με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναρτά λίγο αργότερα στο Truth Social ότι πίστευε πως «η Ουκρανία μπορεί να νικήσει τη Ρωσία», αφήνοντας τον Ουκρανό πρόεδρο έκπληκτο αλλά αισιόδοξο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Axios, που δημοσιεύει το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Ουκρανού προέδρου, όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η ομάδα του συγκεντρώθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν τη συνάντηση που μόλις είχαν ολοκληρώσει με τον πρόεδρο Τραμπ, συμφώνησαν ότι είχε πάει καλά.

Δεν γνώριζαν όμως το πόσο καλά, μέχρι που ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι πλέον πιστεύει πως η Ουκρανία μπορεί να νικήσει τη Ρωσία στρατιωτικά. Ο Ζελένσκι είπε στο «The Axios Show» ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων την κίνηση του Αμερικανού προέδρου και έμεινε «έκπληκτος».

Η ρητορική μεταστροφή του Τραμπ δεν άλλαξε την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ούτε την αμερικανική πολιτική. Όμως ο Ζελένσκι έφυγε από τη Νέα Υόρκη αισθανόμενος σαφώς καλύτερα για τη σχέση του με τον Τραμπ και για την πιθανότητα οι ΗΠΑ πλέον να τον βοηθήσουν να ανατρέψει την πορεία του πολέμου, σημειώνει το Axios.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ μπήκε στη συνάντηση της Τρίτης με γνωρίζοντας λεπτομερώς τις ρωσικές απώλειες στο πεδίο της μάχης και με την αίσθηση ότι «ο Πούτιν τον εξαπάτησε».

Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θα έπρεπε να απαντά όταν η Ρωσία πλήττει την υποδομή του με αντίστοιχες επιθέσεις εντός της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι ζήτησε ένα νέο οπλικό σύστημα που θα μπορούσε να αυξήσει δραστικά την ικανότητά του να το κάνει, είπε. Δεν θέλησε να προσδιορίσει ποιο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αλλά είπε ότι ο Τραμπ του απάντησε «θα το δουλέψω».

Συνολικά, είπε ο Ζελένσκι, η συνάντηση πήγε «καλύτερα απ’ ό,τι μπορούσα να εκτιμήσω».

Ο Ζελένσκι σχολίασε ότι ο Τραμπ είχε δώσει στον Πούτιν «περισσότερα απ’ όσα του αξίζουν» με την υποδοχή στην Αλάσκα, πολύτιμες εικόνες για έναν ηγέτη που θέλει να δείξει ότι δεν είναι διεθνώς απομονωμένος.

Αλλά τώρα, «καταλαβαίνει ότι ο Πούτιν παίζει παιχνίδια μαζί του», υποστήριξε ο Ζελένσκι.

Ανατρέχοντας στην καταστροφική συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο και στις πολύ πιο θετικές πρόσφατες συναντήσεις, ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ έφτασε να εκτιμήσει ότι «αγαπώ τη χώρα μου και είμαι πολύ σαφής στα μηνύματά μου», έστω κι αν αυτά είναι ωμά.

Όσο για τον κύριο αντίπαλό του κατά την τεταμένη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο Ζελένσκι είπε: «Δεν είναι ο καλύτερός μου φίλος, αλλά δεν είναι εχθρός».

Ο Ζελένσκι ανέφερε δύο ανησυχητικά ενδεχόμενα, ότι ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει γραμμή πάλι και να ευνοήσει ξανά τη Ρωσία ή ότι θα περιοριστεί σε ευχές χωρίς πρακτική βοήθεια. Προς το παρόν, όμως, δηλώνει αισιόδοξος: ερωτηθείς αν πιστεύει πλέον ότι ο Τραμπ θέλει η Ουκρανία να νικήσει, απάντησε «Το ελπίζω, ναι».





Πηγή: skai.gr

