Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να μεσολαβήσει για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, αναφέρει το πρακτορείο Axios.

Ενώ η Αίγυπτος έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στη μεσολάβηση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για τη Γάζα, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών είναι ψυχρές. Ο Σίσι απέφευγε να μιλήσει με τον Νετανιάχου καθόλη τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Γάζα και οι δύο δεν έχουν συναντηθεί δημόσια από το 2017.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μια ισραηλινή πηγή, αναφέρει ότι η συμφωνία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας των ΗΠΑ για τη βελτίωση των δεσμών του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο.

Ωστόσο, το Ισραήλ θα πρέπει να κάνει μια σειρά από παραχωρήσεις στην Αίγυπτο, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής μιας στρατηγικής συμφωνίας φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να πείσει τον Σίσι για τη συνάντηση, αναφέρει το Axios.

«Αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για το Ισραήλ. Η πώληση φυσικού αερίου στην Αίγυπτο θα δημιουργήσει αλληλεξάρτηση, θα φέρει τις χώρες πιο κοντά, θα δημιουργήσει μια θερμότερη ειρήνη και θα αποτρέψει τον πόλεμο», τόνισε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το Ισραήλ πρέπει να δείξει στον κόσμο ότι έχει περισσότερα να προσφέρει από το να ενεργεί απλώς ως αντίπαλος στο Ιράν.

Η ισραηλινή πηγή αναφέρει ότι ο Νετανιάχου έχει συγκροτήσει μια ομάδα που εξετάζει την ανάπτυξη ενός «πακέτου κινήτρων» που θα προσφέρει στον Σίσι.

«Αυτό που είπαμε στον ''Μπίμπι'' (σ.σ Νετανιάχου) είναι ότι πρέπει να το γυρίσει (σ.σ την κατάσταση) σε μια ''θερμή ειρήνη'' και στη συνέχεια να συνεργαστεί για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή. Αν λειτουργήσει με την Αίγυπτο, μπορούμε τότε να κάνουμε το ίδιο με τη Συρία, τον Λίβανο και τη Σαουδική Αραβία», σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.







Πηγή: skai.gr

